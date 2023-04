Atienden funcionarios estatales en Amealco

En el municipio de Amealco de Bonfil se llevó a cabo la jornada Contigo de parte del gobierno del estado de Querétaro, sitio en el cual tuvieron presencia la mayor parte de las secretarías para revisar y canalizar las necesidades de la población y con ello, dar paso a la resolución.

Fue después de las nueve de la mañana que, las personas comenzaron a pasar por las mesas de atención ciudadana y posteriormente se canalizaron a cada una de las dependencias, aunque la mayoría quería reunirse con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sin embargo, esto no fue posible, ya que, no llegó y en su lugar estuvo, su secretario particular.

Personas emanadas de las zonas indígenas de San Ildefonso Tultepec, Santiago Mexquititlán y San Miguel Tlaxcaltepec, comenzaron a acercarse y entre las principales necesidades plantearon que es urgente que haya mayor acercamiento de seguridad en los barrios, sobre todo por el fenómeno de abigeato, que aseguraron, va en aumento.

“Nosotros vivimos en El Garabato, la verdad nos ha ido muy mal con el robo de nuestros animalitos, antes por lo menos respetaban los guajolotes, pero ahora las ratas hasta eso se llevan, no digamos de las borregas, los chivitos y también nos afecta en las gallinas”, señaló una de las asistentes.

En cuanto a otra de las áreas que tiene una amplia demanda fue la del DIF, en donde las mujeres se acercaron para poder ser beneficiarios de los servicios sociales como los son las despensas y generar peticiones para los apoyos funcionales, como es el caso de las sillas de ruedas, bastones y andaderas.

En cuanto al sector de los adultos mayores, unas de las principales necesidades que mencionaron, tras hablar con ellos, fue que, es indispensable que las clínicas y casas de salud de las comunidades estén abiertas, puesto que hay muchas carencias en cuanto al acceso de este servicio básico.

“Luego las casas de salud no abren, es más fácil hacer un té, porque para que alguien nos dé atención, no es posible, dicen las otras personas que no hay doctores que nos puedan dar una consulta”, refirió Josefina, proveniente de la zona indígena de Amealco.