Aumenta venta de productos naturistas en San Juan del Río

En las últimas semanas se empezó a registrar un aumento en la venta de los productos naturistas, los cuales sirven para reforzar las defensas y el sistema inmunológico de las personas.

De acuerdo a Elvira Martínez Cruz, la venta de este tipo de productos aumentó 100 por ciento, pues si a la semana vendían 10 jarabes de propóleo, dijo que ahora la venta es al doble, por las bajas temperaturas e incremento de enfermedades de temporada.

Local

En algunos casos, compartió que muchas personas optan por anticiparse para esta época, pues consumen vitamina C y A, con la intención de fortalecer su sistema inmunológico y defensas, dado que durante la época invernal se propagan los padecimientos de infecciones respiratorias agudas.

“Desde septiembre vimos que se empezó a vender un poco más, yo creo que es porque los fríos han estado más intensos y desde esa época se comenzaron a sentir, la gente lo que más buscan son vitaminas como la C y A o D, también algunos antigripales, jarabes que tienen extracto de propóleos, es lo que más hemos empezado a vender, creo que en la mayoría de las tiendas no sube el precio porque es precisamente una época para mejorar las ventas, bueno, en esta tienda donde estoy no suben”.

La entrevistada consideró que muchas familias optan por consumir productos naturistas, ya que son menos lesivos para el sistema digestivo además de provenir de productos naturales como plantas, por ello, dijo que en los últimos meses del año, es cuando más ventas registran para cuidar su salud.

“En noviembre y diciembre es cuando más consumen la vitamina C porque muchas personas dicen que es para fortalecer su sistema inmunológico y defensas, muchos ya saben que producto comprar, otros se sugieren en la tienda, pero ya cada quien busca determinados productos porque tal vez les han dado resultados”.

Finalmente agregó que el producto que más se comercializa es el propóleos, debido a que ayuda a reforzar los pulmones y los bronquios, por lo que recomendó consumir este mismo para beneficio de la salud de las personas.