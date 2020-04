Avanza entrega de apoyos alimentarios en Pedro Escobedo

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, en colaboración con el Gobierno Municipal de Pedro Escobedo, llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios y kits de limpieza, en beneficio de las familias que han visto reducida su economía familiar, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, ayuda que contempla todas las localidades del territorio escobedense.

Las Regidoras del H. Ayuntamiento y funcionarios públicos en representación del Edil, entregaron los apoyos en los domicilios de cada una de las familias beneficiadas, donde se informó que este apoyo será entregado durante los meses de abril y mayo, lo que permite aminorar la afectación económica de las familias escobedenses a causa de la pandemia mundial del SARS-CoV-2.

Por parte de la Sedesoq se ha informado que sigue la convocatoria para darse de alta como beneficiario ingresando al sitio covid19.queretaro.gob.mx o llamando al teléfono al teléfono 4421 015205.

Sobre los requisitos, debido a la naturaleza de la contingencia y atendiendo todos los protocolos de prevención, sólo se pide que todas y todos los beneficiarios, quienes deben ser mayores de edad, muestren alguna identificación con fotografía o su CURP actualizada al momento de la entrega.

En total son mil 500 personas las que trabajan todos los días para hacer la entrega, casa por casa, de estos apoyos alimentarios en todas las colonias, barrios y comunidades de las 18 alcaldías, personas que cuentan con todas las medidas sanitarias de prevención recomendadas por las autoridades de salud.

Estos apoyos alimentarios no tienen costo alguno, su entrega no está condicionada y es para todos aquellos queretanos que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad, que perdieron su empleo o han visto disminuidos sus ingresos debido al aislamiento social que se ha recomendado no sólo en nuestro estado, sino en todo el país.