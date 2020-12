Baja empleo para músicos y cantantes por pandemia

Durante cinco meses, músicos y cantantes enfrentaron desempleo por la suspensión total de eventos y cierre de establecimientos, con la posterior reactivación económica perciben disminución de ingresos en alrededor del 40 por ciento, en comparación con el tiempo previo a la pandemia por Covid-19, es el caso del cantante, Arturo Montes Paz.

“Ha sido un año complicado, pero no debemos parar, tenemos que buscar una forma de expresar. Fueron cinco meses con cero eventos, absolutamente nada de trabajo, nos fuimos de un ritmo normal, de tener cuatro, cinco o hasta ocho eventos al mes, a cero”.

Precisó que son un gremio que ha sido fuertemente castigado por la emergencia sanitaria, ya que subsisten debido a presentaciones en fiestas, convivencias e incluso en restaurantes o cafeterías, donde también hubo cambios, ya que estos espacios son más controlados para evitar aglomeraciones.

“Cambió un poco, también ellos están trabajando con menor afluencia y menor ingreso, uno tiene que considerar esa situación, pero los empresarios nos están apoyando al darnos trabajo, inclusive tengo un lugar donde he trabajado hace muchos años y aún con la pandemia, de manera virtual me siguen apoyando para tener un poco de trabajo, no al mismo nivel, pero seguimos, hubo gente que no nos dejó”.

Comentó que la Iniciativa Privada ha sido el único apoyo para los intérpretes musicales, ya que los consideran parte del servicio que brindan. Agregó que este gremio también debe adaptarse a la nueva normalidad, para lo cual ha sido útil el uso de redes sociales.