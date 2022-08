Beca a 14 estudiantes para estudiar en Canadá

El rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Christian Giuseppe Reyes Méndez, se reunió con los 14 estudiantes que viajarán a Canadá a finales de agosto, con apoyo de una beca.

Del total de los estudiantes, 13 son acreedores de una beca por parte del programa Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) y un estudiante más del programa de Capacitación en Aviación en Fanshawe Global College.

ELAP tiene como objetivo promover el desarrollo del capital humano en América a través del reforzamiento de los vínculos entre instituciones de educación superior de Canadá y de la región; y este año, la UPSRJ es la institución que enviará más estudiantes de México a dicho país.

Respecto al Programa de Capacitación en Aviación en Fanshawe Global College, el objetivo es realizar una formación teórico-práctica relacionada con la fabricación aeroespacial de materiales compuestos y materiales avanzados, y este se desarrolla en la ciudad de London en la región de Ontario, Canadá.

Local

Los 13 estudiantes para ELAP forman parte de las carreras de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, Ingeniería en Metrología Industrial, Ingeniería en Sistemas Automotrices y de la Licenciatura en Terapia Física.

El programa dura de cuatro a seis meses y se otorga un recurso por el gobierno de Canadá para gastos académicos, boleto de avión, alojamiento, alimentación y transporte local.

Las cinco instituciones donde estudiarán materias relacionadas con sus programas educativos son: Centennial College, North Island College, New Brunswick Community College, College of the Rockies y Lakehead University, de tres regiones de Canadá; Ontario, British Columbia y New Brunswick.

Durante el programa de Capacitación en Aviación en Fanshawe Global College, los participantes tendrán oportunidad de realizar ejercicios prácticos en un centro de testeo de la mano de un experto en este tema.

El estudiante beneficiado con este programa pertenece a la Ingeniería de Metrología Industrial de la UPSRJ; siendo ésta es la primera versión del programa.