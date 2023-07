Bienestar se quedará sin oficinas 

El director regional de los programas para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Humberto Segura Barrios, refirió que en el caso de concretarse la Casa del Vino y el Queso en el municipio de San Juan del Río, no tendrán de otra, más que a las plazas públicas se vayan a brindar atención a la ciudadanía las distintas áreas del gobierno federal.

Dijo que el Centro Integrador Bienestar, apenas cumplirá un año de haber sido instalado en el Centro Histórico y Cultural ubicado en la zona céntrica de la ciudad y ya se tiene contemplado que en este lugar se instare un espacio público del gobierno municipal, el cual consideró que es de menor beneficio e impacto para la ciudadanía, comparativamente con las actividades que realiza Bienestar.

“Nuestra labor y nuestro trabajo está en la calle, está con la gente, estará en los bancos, entonces nos han mandado decir que aquí estamos bien y que aquí podemos continuar trabajando, pero si nos requirieron el espacio, no pasa nada, nuestro trabajo está en la calle, los afectados no seríamos nosotros, los afectados serían estas más de 50 mil familias sanjuanenses, que están viniendo aquí de alguna manera para los trámites de sus apoyos”.

Indicó que se mantendrán atentos a las indicaciones del gobierno municipal, ya que la intención es que este año, esta misma instancia comience con la creación del nuevo espacio turístico, por ello, dijo que los titulares de las diferentes áreas federales están avisados de una posible reubicación.

Comentó que en caso de que las dependencias federales dejen las instalaciones del Centro Histórico y Cultural, se informará a la población para que sepan de la nueva modalidad de atención que se tendrá, por la proyección del nuevo proyecto.

“Estos espacios no son de los gobiernos, son de la gente, cuando llegamos los baños estaban cerrados y no podía pasar la gente, solo los funcionarios, entonces quitamos los candados y ya pueden pasar, entonces así tiene que ser en cada espacio, son oficinas de la gente, entonces ahí, estamos bien confundidos y pensamos que las oficinas y vehículos y todo, son de los funcionarios y no, son de la gente, son de ellos y para ellos”.

Finalmente dijo que en este lugar, se encuentra brindando atención, el INEA, Inapam, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), entre otros más, con la intención de facilitar a la ciudadanía los trámites.