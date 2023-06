Bienestar revisa 11 quejas por pensiones

La secretaria de Bienestar del estado, Rocío Peniche Vera, dio a conocer que son varios casos los que se están atendiendo por el retraso que se ha generado en la emisión de la pensión para los adultos mayores, algunos de ellos, del municipio de San Juan del Río.

La funcionaria precisó que son 11 casos en todo el estado, mismos que han recurrido a la vía legal para que a la brevedad posible se puedan resolver, sin embargo, estos mismos, dijo que se encuentran en proceso de análisis y solución en las oficinas centrales de la Ciudad de México, con el fin de ser resueltos lo antes posible, dado que es un mandato constitucional otorgar el apoyo a los adultos mayores.

“Los más interesados en entregar estos apoyos somos nosotros, porque ya es un derecho constitucional, no nos interesa no cumplir con este compromiso, los amparos que pudieron llegar aquí en Bienestar son muy poquitos, hasta ahorita nos han llegado 11 de personas que incluso no habían hecho su trámite, entonces si no han hecho su trámite como quieren recibir la ayuda, otras personas, si se han atrasado en el tema porque sus expedientes están complicados, hay CURP que tiene dos o tres CURP y eso complica el registro”.

Peniche Vera dijo que como el registro se realiza a nivel nacional, existen las posibilidades de que también haya homónimos de las personas, situación, que complica mayormente el trámite, debido a que previo a la autorización para la entrega del apoyo, se coteja toda la información de los solicitantes.

“Nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni derecho de retener nada, nosotros hacemos el trámite y ese trámite se va a México, ellos verifican el expediente y avala, y cuando hay autorización, nos envían las tarjetas y lo único que hacemos es entregarlas, de algunos casos que se mencionaron, ya está resuelto, a veces las personas se desesperan, pero los trámites se realizan en la Ciudad de México”.

Exhortó a las personas beneficiarias de este tipo de apoyos, a acudir y realizar directamente en las oficinas de Bienestar el trámite, ya que en el caso de los adultos mayores, insistió en que es un apoyo constitucional que no puede ser negado.

“La gran mayoría de los casos están en México, se están atendiendo y revisando, nosotros estamos interesados en que se resuelvan, de pronto en Querétaro tenemos muchísima afluencia de otras personas de otros estados, cuando vienen de otro estado y quieren cobrar aquí, pues esto se complica, entonces, tenemos que hacer todo el trámite y Bienestar retira la tarjeta de los otros estados y después la actualiza en donde esté el beneficiario”, concluyó.