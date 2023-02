Bomberos atendieron 116 incendios de pastizal

En enero pasado, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río atendió 116 servicio relacionados a incendios de pastizales, el incidente más común durante esta temporada por las condiciones climáticas que se presentan, dio a conocer la corporación de emergencia a través del informe que mes con mes realiza.

Según el documento, la estación que más atendió este tipo de incidentes fue la que se encuentra ubicada sobre la Av. Paseo Central, pues los elementos que ahí operan salieron a 65 servicios durante el primer mes de 2023.

Le sigue la nueva estación Central, localizada en la comunidad de Casa Blanca, la cual prestó servicio en 33 casos; en tanto la estación de la zona oriente acudió a 18 incendios de pastizales ocurridos en su mayoría en esta región de San Juan del Río.

Previamente, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios señaló que de noviembre a marzo, los servicios relacionados a estos incidentes se incrementan hasta un 70 por ciento, esto debido a que la ausencia de lluvia en estos meses provoca que la hierba se seque, lo que a su vez aumenta el riesgo para que el fuego se inicie en espacios donde abunda este tipo de maleza, especialmente en terrenos baldíos.

Ante esta situación, diversas corporaciones de emergencia han emitido recomendaciones para prevenir este tipo de incendios, tales como no arrojar cerillos cigarros encendidos en carreteras o espacios con abundante maleza, no tirar basura, botellas o vidrios que puedan iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol, así como no hacer fogatas y evitar jugar con fuegos pirotécnicos.

Ahora bien, los incendios de pastizales fueron el principal motivo de salidas de los bomberos en el año pasado, toda vez que durante 2022 esta corporación de emergencias atendió 988 reportes relacionados a esta incidencia.

Por otra parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río informó que durante el primer mes del año, se recibió un total de 38 llamadas de falsa alarma, lo anterior en las tres estaciones existentes. Recordó que el año pasado la corporación de emergencia recibió 451 llamadas de este tipo.

Frente a esta práctica, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río ha instado a la ciudadanía en reiteradas ocasiones a evitar este tipo de acciones y ser responsable en el uso de las líneas de emergencia. Indicó que atender una llamada de falsa alarma representa un gasto innecesario de combustible de las unidades, además de que son un riesgo porque los elementos del cuerpo de bomberos dejan de atender emergencias reales.