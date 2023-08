Buscadoras trabajarán en varios municipios

La coordinadora del Colectivo Desaparecidas Querétaro y Unidas Siempre Buscando, Yadira González Hernández dio a conocer que en cuatro comunidades del municipio de San Juan del Río se han registrado fosas clandestinas, se trata de Cazadero, Santa Bárbara la Cueva, El Jazmín y Barranca de Cocheros.

“Efectivamente en Santa Bárbara la Cueva hubo una fosa clandestina, mi persona fue a verificarlo después de que estuvo ahí la Fiscalía, hay impronta genética en el sitio, un trabajo a mi experiencia que tengo más de 10 años como buscadora de fosas clandestinas con una certificación en Guatemala, con el Instituto Forense que he visto los trabajos de todas las Fiscalías casi de todo el país y a mis ojos es un trabajo fuera de protocolos, un trabajo desordenado que hace que una cadena de custodia no se lleve a cabo, en Santa Bárbara la Cueva su hay fosas, en El Jazmín, en Querétaro si hay fosas clandestinas, en Cazadero, en Barranca de Cocheros hay entierros clandestinos, localizamos cinco fragmentos óseos correspondientes a cinco individuos diferentes”.

A decir de la buscadora, estos días realizarán un recorrido por varios municipios, entre ellos, Tequisquiapan y Amealco, con la finalidad de darle continuidad a sus labores de búsqueda que han realizado en varios estados y que en el caso del municipio sanjuanense, con anterioridad ya habían acudido, pero en esta ocasión, serán más localidades las que visiten.

“En Querétaro sí hay fosas clandestinas, yo he trabajado junto con la Fiscalía General de la República porque la Fiscalía General del estado no tiene una apertura para el tema, jamás he tenido una mesa de trabajo, la tuve hace muchísimos años con la Fiscalía de Querétaro, hace unos días el Fiscal salió a dar una declaración que se está reuniendo con los colectivos, así salió en la nota, con mi colectivo no ha habido ninguna mesa de trabajo, al contrario se lo solicitamos y la Fiscalía lo que nos dijo es que no nos puede atender en colectividad, nos puede atender en lo individual y eso es violatorio de nuestros derechos”.

Su visita al municipio sanjuanense estuvo acompañada por unidades de la Guardia Nacional (GN), Policía Estatal (Poes), así como de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), del gobierno federal, con la intención de haber ingresado al Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), y realizar labores de búsqueda en los registros de este lugar, mientras tanto, otras más, participaron en vía pública pegando fichas de desaparecidos en postes y algunas fachadas.

“Hoy somos anfitriones de la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos en México, estamos haciendo labores en San Juan del Río, nos encantaría tener las posibilidades y el tiempo de visitar todos los municipios poblados y comunidades, la realidad de Querétaro es que las personas que salimos a buscar, que somos víctimas de desaparecidos somos poquititas, sin embargo, eso no quiere decir que no haya desaparecidos los están amenazando, les están diciendo que si ellos ejercen su derecho a la colectividad, su derecho a la participación en las búsquedas, sus carpetas no van avanzar, no van a ser encontrados sus familiares, incluso que si hacen publica la fotografía lo pueden matar quien se lo llevo”.

Dijo que dicha agrupación de desplaza por todos los estados y en muchos lugares han sido apoyadas por varias instituciones, en este caso, en la entidad, mediante la Secretaría de Salud del estado (Sesa), quien autorizó que pegarán fichas de desaparecidos al interior peor por tratarse de una movilización inusual, únicamente pudieron ingresar pocas integrantes por la extrañeza que comenzó a causar entre los usuarios del nosocomio.

Yadira González dijo que en estos días, también recorrieron la Sierra del estado y asimismo se informó y asesoró a las familias con familiares desaparecidos como actuar y ante qué instancias recurrir, sin dejar pasar la oportunidad de sumarse a dicha labores.

Estas acciones, aseguró que permiten apoyar a todas aquellas familias que cuentan con un familiar desaparecido, por ejemplo, citó que en el nosocomio sanjuanense, un trabajador del área de salud, se acercó a pedir informes porque se encuentre en dicha realidad, con un familiar desaparecido, situación que dijo es muestra de la importante labor que realizan.