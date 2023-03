Buscar connacionales en el desierto no es fácil

Sin importar las condiciones climáticas que haya, botellas de agua, alimento, rosario y una cruz de madera, así es como inicia con su jornada de búsqueda de migrantes desaparecidos en el desierto de Arizona o California, Octavio Soria Aguilar, quien pertenece a “Águilas del Desierto”, agrupación encargada de atender reportes de connacionales en dichas condiciones.

Este año, compartió que cumplió tres años de forma parte de la organización dedicada a la búsqueda de paisanos en el desierto, y aunque al inicio no sabía de qué se trataba, la labor que ahora realiza, cada vez le convence más de seguir ayudando y sirviendo como él lo considera, debido a que ha descubierto, que ello es una necesidad entre los migrantes.

Local Abandonan El Sitio, jóvenes se van a Texas

Integrante de esta organización sin fines de lucro, afirmó que le ha permitido localizar con el apoyo de los demás integrantes, a queretanos perdidos en la zona árida, tres de ellos jóvenes del municipio de Tequisquiapan, quienes viajaban con destino a Estados Unidos pero dada la oscuridad perdieron el rumbo del camino, por fortuna, dijo que fueron localizados con vida.

Otro de los casos, mencionó que se trató de dos personas de Pinal de Amoles, quienes también fueron localizadas con vida en Arizona, todos ellos, localizados por los integrantes de la organización que sin importar la hora y día que sea, acuden al llamado de personas desaparecidas en dichos puntos.

“Tengo tres años de voluntario con ellos, ahí incursione por todas mis vivencias, Dios me ha ayudado mucho, me ha dado una nueva vida y esto que hago es como regresar poquito de lo mucho que me ha dado Dios y la vida, es solo devolver algo que Dios me ha dado y también este país algo de lo que me ha dado, porque pues preocupación por los migrantes de las necesidades que hay”.

Refirió que inicialmente se integró a la organización para brindar ayuda a los connacionales queretanos que pudieran vivir malas experiencias en el desierto, pero ahora, su parecer ha cambiado, ya que al primer llamado de ayuda, acude con los demás miembros a realizar caminatas cortas y extensas en terrenos sumamente desgastantes hasta localizar a las personas desaparecidas sin importante del estado que sean.





Local Sigue Amealco en top 3 de remesas

“Incursione por el caso de que hubiera migrantes perdidos en el desierto de California y Arizona, cuando entre, me llamaron de Querétaro, de Tequisquiapan que lamentablemente se habían perdido tres jóvenes en el desierto de Arizona que venían cruzando para Estados Unidos, me dieron información y todo y fueron localizados con vida, me han hablado de otros municipios de Pinal de Amoles, también los encontramos con vida y eso me dio como más aliento para estar dentro de Aguas del Desierto”.

Este tipo de experiencias, aseguró que le ha permitido valorar más la vida y a su familia, con quienes aprovecha cada momento, pues afirmó que cada caso experimentado en el desierto le hace ver la importancia de “vivir como si fuera el último día”.

“Hay gente que me pide apoyo de San Juan del Río, de Cadereyta de Montes y de otros municipios más, estoy muy contento de pertenecer a esta gran organización como es Águilas del Desierto y todo por el bien de los connacionales, soy parte de eso, es una gran satisfacción ayudar sin fines de lucro y la gente lo puedo decir”.

Te puede interesar leer: Paisanos regresarán el 3 de enero a Estados Unidos

Finalmente agregó que no hay algún número de reportes atendidos a la semana dado que puede ser variable, sin embargo, en cuanto a él le llaman, sin pensarlo, acude para sumarse a la búsqueda de migrantes desaparecidos en las zonas áridas.