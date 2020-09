Buscan alentar relaciones solidarias

La asociación civil Esperanza para Nuestros Ojitos de Cielo arrancará trabajos en el municipio de San Juan del Río, donde el principal objetivo será alentar las relaciones solidarias, a efecto de combatir el individualismo, detalló la directora general del área centro, Lorena Trejo Hernández.

Indicó que esta asociación civil fue creada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y tiene presencia en varios estados del país. Realiza diferentes actividades, como apoyar a madres trabajadoras que requieren ayuda para el cuidado de sus hijos, así como para el desarrollo positivo del sector joven, crean foros de comunicación y jornadas médicas con las que trabajan sobre todo salud emocional, infantil y nutricional, además de labor en pro del medio ambiente.

Dijo que están por arrancar actividades en San Juan del Río, lo cual se atrasó debido a la pandemia, pero agregó que en este municipio la labor principal se concentrará en alentar las relaciones solidarias.

“Uno de nuestros principales objetivos es alentar las relaciones solidarias, porque nos estamos convirtiendo en una sociedad individualista en donde solamente me importo yo y no me importa lo que le pase al de al lado”.

Indicó que trabajarán en zonas rurales y urbanas del municipio, por lo que buscarán sumar a personas que deseen involucrarse y contribuir en mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, incluso en el aspecto material, ejemplificó con un proyecto en el que se utilizan recursos naturales para la construcción de pequeñas casas con las que benefician a adultos mayores.