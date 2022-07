Buscan apoyo para repatriar cuerpo de sanjuanense

Familiares y amigos de Ana Laura Martínez Pichardo, sanjuanense fallecida el pasado 6 de julio en un hospital de Santa Ana, California, Estado Unidos, se encuentran realizando una colecta para recaudar recursos económicos, a fin de poder emplearlos para la repatriación del cuerpo y cubrir los gastos funerarios, dio a conocer Ignacio Martínez Bautista, padre de la mujer fenecida.

Señaló que actualmente no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos de repatriación que son muy costosos, razón por la cual desde hace unos días comenzaron a solicitar apoyo de vecinos de la comunidad de Buenavista, de donde son originarios, para reunir los fondos que permitan traer el cuerpo de la mujer a su lugar de origen.

Asimismo, indicó que el próximo domingo 24 de julio, a partir de las 16:00 horas, se llevará a cabo un kermes en las canchas de basquetbol de Buenavista, donde el dinero recaudado será destinado para cubrir los gastos de repatriación. Dijo que habrá venta de comida y rifa de artículos.

Local Familiares de migrante fallecido piden apoyo

“Tenemos pensado hacer una kermes aquí en Buenavista. Aquí no tenemos dinero y los gastos allá para acá son muy caros. Entonces, ahorita vamos a tratar de llevar así las cosas, a ver qué se puede recolectar, aunque sea poco porque la verdad sí lo necesitamos. Los costos de las funerarias aquí son caros también. En realidad no tenemos dinero, no puede hacer todo uno solo”, comentó.

Por su parte, el subdelegado municipal de Buenavista, Uriel Álvarez Uribe, mencionó que en días pasados el equipo de la subdelegación realizó una colecta en la comunidad con el propósito de ayudar económicamente a la familia Martínez Pichardo para el retorno del cuerpo de la sanjuanense fallecida en el país del norte y darle sepultura.

Indicó que varios subdelegados y delegados de comunidades aledañas se han solidarizado y se han unido en la causa organizando colectas en sus localidades en beneficio de esta familia.

Finalmente, Ignacio Martínez Bautista hizo un llamado a la sociedad sanjuanense para que apoyen a la familia en este difícil momento. De igual forma puso a disposición en el número de cuenta baz 4198 2203 8515 7456 para quien deseé realizar algún donativo.