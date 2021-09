Buscan apoyo para una mujer septuagenaria hospitalizada

Vecinos de la calle Francisco Javier Mina ubicada en el centro de la ciudad, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para lograr recaudar dinero y ayudar a la señora Genoveva González Zamora, quien fue intervenida quirúrgicamente en las últimas semanas con graves complicaciones para su salud.

Lo anterior se solicitó a través de María de Lourdes Laguna Martínez, vecina de la señora Geno como la conocen en la calle céntrica de la ciudad y por quien está preocupados por las graves complicaciones que ha tenido por la cirugía que le fue practicada el pasado 31 de agosto en un centro hospitalario particular, mismo que al no haber tenido otra opción, recurrieron los familiares, pues por la pandemia por Covid-19, este tipo de cirugías no se podían efectuar en hospitales públicos.

Laguna Martínez junto con otros vecinos de la calle Francisco Javier Mina se reunión con familiares de la señora Geno quien tiene su domicilio en el número 96, con la finalidad de llevar a cabo algunas rifas y solicitudes de aportaciones económicas voluntarias a fin de recaudar lo más que se pueda y con ello solventar los gastos que hoy enfrentan en el nosocomio privado.

“Geno con Nosotros es un grupo de vecinos y familiares de la señora de 71 años de edad que fue operada, por pandemia no pudo ser operada en su momento y todo se complicó, ella cuando decidió operarse una vez vacunada contra Covid se complicó, la señora Geno se ha puesto muy mal, la familia pronto la trasladara al Hospital General, ya la pueden recibir ahí, hemos estado haciendo rifas para tener dinero y liquidar la cuenta”.

Para quienes deseen participar de forma voluntaria, pueden comunicarse al número 427 145 93 32, con la intención de aportar desde un peso y lograr ayudar a Geno como es conocida por sus vecinos, incluso quienes deseen contar con evidencia de los gastos generados hasta el momento pueden hacerlo.