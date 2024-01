Buscan aula de medios para telesecundaria

Una de las principales necesidades de la escuela telesecundaria “Francisco Villa”, de la comunidad de El Sitio, en San Juan del Río, es la construcción de un aula de medios, por ello se están haciendo las gestiones correspondientes para mejorar la infraestructura de este plantel, en beneficio de los alumnos, dio a conocer el director de la institución, José Alberto Feliciano Pale.

Señaló que uno de los pendientes que es necesario resolver en el plantel, es el tema de la infraestructura, pues actualmente son necesarios laboratorios, un aula de medios y una biblioteca, espacios que permitirían a los alumnos mejorar sus aprendizajes.

Detalló que como prioridad se han emprendido las gestiones para la construcción de un aula de medios, toda vez que muchos estudiantes desconocen el uso de equipos tecnológicos. Añadió que esto favorecería a los jóvenes en sus aprendizajes, toda vez que los tiempos actuales ameritan el uso de dispositivos y plataformas digitales.

“Hay muchos pendientes, pero una de nuestras prioridades es el tema de la infraestructura. Nosotros no tenemos laboratorios para trabajar, no tenemos bibliotecas, no tenemos el espacio para tener computadoras. Eso es algo que nos falta para que nuestros muchachos aprendan a manejar computadoras. Tenemos alumnos que definitivamente no saben nada”, comentó.

Dijo que de concretarse esta acción, se beneficiarían directamente 75 estudiantes que acuden a la institución para tomar su educación secundaria. Precisó que del total de alumnos que hay en la escuela, solo el 30 por ciento son originarios de El Sitio, mientras que el resto proviene de colonias como Fundadores, Cerro Gordo y Banthí; así como de comunidades que pertenecen al estado de Hidalgo.

Acuden 75 alumnos al plantel. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Subrayó que si bien hay una matrícula pequeña de estudiantes, la mayoría de ellos muestran el interés por aprender acerca de otras materias, como es el manejo de equipos tecnológicos y plataformas digitales. En ese sentido, resaltó que en la actualidad es casi una obligación que las personas conozcan estos temas, pues la mayoría de trámites y procesos que hacen en línea.

“En eso estamos trabajando, es nuestra próxima gestión, es nuestro próximo trabajo para que se tengan todos esos elementos en pro de la educación de los alumnos. A pesar de que es una escuela chica, los muchachos se interesan mucho, preguntan bastante. Nosotros se los expresamos, le pasamos videos, pero nada como que ellos manipulen, haciendo se aprende mejor”, comentó.

Finalmente, reconoció el trabajo con el Gobierno Municipal, pues en semanas recientes se hizo la entrega de un arcotecho en las instalaciones de la escuela secundaria. Dijo que la gestión se había hecho desde hace varios años y no fue hasta la actual administración cuando se concretó.