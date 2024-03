Aparecen en La Estancia los niños ladrones

La drogadicción es un tema que ha desencadenado diversas problemáticas en la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, entre ellas el robo a casa-habitación. Aunque en un principio quienes cometían este delito eran mayores de edad, en los últimos meses se ha detectado a menores ingresando a domicilios y extrayendo objetos, afirmaron vecinos de esta comunidad sanjuanense.

Habitantes, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que el fenómeno de la drogadicción se ha extendido a menores de edad de la localidad, toda vez que se ha detectado que el consumo de sustancia inicia a partir de los 13 años de edad, justo cuando los adolescentes se encuentran cursando la escuela secundaria.

Apuntaron que la sustancia que más consumen los menores de edad es el llamado “cristal”, además, aseveraron que esta problemática ha traído consigo que dichos adolescentes comiencen a delinquir para obtener recursos y comprar las dosis de la droga. Señalaron que si bien son mínimos los casos que se han detectado, la aparición niños ladrones va al alza en la comunidad.

“El consumo de cristal entre menores de edad está incrementando fuertemente en la comunidad y ese es un problema que nos está preocupando y nos debe de ocupar a todos. ¿Por qué? Porque ahorita ya hemos detectado a chicos que están empezando a delinquir. Hemos tenido dos casos por ahí de niños de 13 años que han ingresado a los domicilios o han vandalizado viviendas para robar. Entonces, así de grave se está poniendo la situación”, comentó un vecino.

Aseguraron que estos menores de edad también han sido los responsables de los múltiples grafitis que han aparecido en lugares públicos y espacios particulares. Puntualizaron que uno de los sectores de la comunidad más afectados por las pintas es la zona centro, donde el templo, el jardín, la casa ejidal, escuelas y locales comerciales no se han salvado de estos actos de vandalismo.

Afirmaron que el consumo de “cristal” que hay entre menores tiene uno de sus orígenes en el descuido que los padres de familia han tenido sobre sus hijos. Mencionaron que son muchos los tutores que por diversas circunstancias no prestan atención a los adolescentes y jóvenes que hay en sus hogares, lo que ha orillado a los menores de edad a iniciar en el consumo de las drogas.

“Creo que el tema ya nos está rebasando. Son niños de la secundaria los que ya están empezando a consumir la droga y esto va sumando a que muchos padres de familia no les tienen cuidado, no prestan la atención que se merece a sus hijos. Vemos a niños a la una o tres de la mañana que andan en la calle con el vicio en la mano y no hay quien les diga algo”, dijo otra lugareña.