Buscan mejora del transporte público en Cerro Gordo

Arrancó un periodo de prueba para actualizarán algunos horarios del transporte público de la comunidad de Cerro Gordo, esto con el propósito de generar un servicio más eficiente para los cientos de personas que se movilizan a diario en esta zona de San Juan del Río, dio a conocer el delegado municipal de este sitio, Juan Manuel García Galván.

Refirió que esta medida surgió a partir de una reunión que habitantes, personal de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y concesionarios sostuvieron hace unos días. Detalló que en el encuentro varios pobladores de Cerro Gordo externaron sus molestias por diversas circunstancias que provocaban deficiencias en el servicio de transporte público que se presta, especialmente en lo que respecto al tema de los horarios.

Local

“Se van actualizar algunos horarios del transporte público, precisamente, va a ser una prueba. Vamos a estar monitoreando, tanto la gente, usuarios, nosotros como delegación y Agencia de Movilidad para ver como resulta el servicio. De tener buen resultado, estaríamos formalizando la manera en cómo se va a estar trabajando”, comentó.

En ese sentido, explicó que la reunión fue una oportunidad para dar a conocer todas las situaciones que merman el servicio de transporte público en la comunidad, entre las que se incluyeron el que los camiones no cumplían con los horarios establecidos ni con las rutas que estaban trazadas.

Asimismo, aseveró que, dentro de los acuerdos establecidos en la reunión, los concesionarios que tienen a cargo el transporte público en la zona se comprometieron a mejorar el servicio. Además, apuntó, personal de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro también se comprometió a mantener una supervisión constante de las unidades, a fin de vigilar que los convenios a los que se llegaron sean cumplidos.

“El motivo de la reunión fue el tema de los concesionarios, porque las unidades de algunos no cumplían con el servicio de calidad ¿a qué me refiero? A que no respetaban los horarios y no respetaban las rutas que tienen que hacer. Solicitamos la reunión con el delegado de la Agencia de Movilidad, nos atendió al llamado, nos reunimos y la gente hizo saber sus inconformidades (…). Lo comentamos y se llegó a un acuerdo”, mencionó.

Finalmente, puntualizó que se espera que en esta ocasión se cumplan los acuerdos, toda vez que anteriormente había el compromiso de mejorar el servicio de transporte público, pero no se había tenido éxito en ello. Añadió que también se proyecta la creación de algunas paradas de camiones en diversos puntos de la comunidad.