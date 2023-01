Buscarán reubicar nido de murciélagos de escuela primaria

El coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera no descartó la posibilidad de reubicar el nido de murciélagos ubicado al interior de la escuela primaria “Mártir de Chihuahua”, ubicada en el centro del municipio de San Juan del Río, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los estudiantes que acuden a este plantel

Durante su visita al municipio de San Juan del Río, el funcionario estatal aseguró que un grupo de padres de familia se acercó con la institución que encabeza, para buscar una solución al respecto y reducir los riesgos de ataques por este tipo de animales, pues comentó que el principal temor de los tutores es que pueda ocurrir una desgracia como la que se dio en el estado de Oaxaca, en donde un menor murió a causa de la mordedura de un murciélago.

“Ya estamos enterados de la situación, no sé si ya habrán ido porque ya tenían las instrucciones de revisar ese problema pero si no lo han hecho, deberán hacerlo hoy mismo, para tomar las medidas necesarias y proteger a la comunidad escolar, en caso de que los compañeros que trabajan en infraestructura y en atención ciudadana en USEBEQ que es a los departamentos que les corresponde atenderlo, en cuanto hagan la visita me tendrán que sugerir como vamos a tomar las medidas”.

El responsable de la educación básica en el estado, afirmó que una de las prioridades de la institución, es garantizar la seguridad de los estudiantes, por ello, se buscará dar una solución a este llamado que han hecho los padres de familia, pues aunque es un solo nido el que se tiene, aseguró que no deja de ser preocupante para la comunidad estudiantil.

Indicó que en el transcurso de esta semana se contará con una posible solución, con el fin de informar a los padres de familia de la situación actual y para que además cuenten con mayor tranquilidad al dejar a sus hijos en dicha primaria la cual se encuentra en la calle Mariano Jiménez número 2 en el centro de la ciudad sanjuanense.

“No podemos hacerlo desde un punto de vista de falta de experiencia en el manejo de esas situaciones, vamos a tener que asesorarnos y ver que se decide una vez que hayan hecho la visita a la escuela”.