Campesinos llaman a reflexión del voto

Tras asegurar que el Gobierno Federal dejó fuera de todo tipo de apoyos a los integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD), Querétaro, la agrupación buscará crear alianzas electorales con varios partidos políticos menos el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refirió el coordinador de la organización, Jorge Torres Gómez.

Argumentó que uno de los apoyos que más afecto a la UCD fue la desaparición del programa “El campo en nuestras manos”, componente orientado para las mujeres y mediante el cual en núcleos agrarios podían crear e impulsar diversos proyectos productivos.

“Apoyos estatales si han llegado pero lo que es lo Federal no hay nada, Morena prometió mucho y engañaron a la gente con sus programas y apoyos y hoy lo vemos con los Regidores, que han hecho, si no se ven ni gestionando, que nos digan que han hecho, ahora el pequeño productor que produce esta en el abandono, con Morena no se ha cumplido nada, ahora ellos salen con otras cosas, y no vemos ni directo ni indirecto el apoyo que se prometió”.

Torres Gómez comentó que con el anterior Gobierno Federal los integrantes de esta agrupación se vieron beneficiados a través de varios apoyos para el campo, así como mejora de vivienda, debido a que, a nivel nacional, la UCD obtuvo apoyo de materiales para la construcción para las familias de mayor necesidad.

Por último, aseguró que uno de los proyectos que tiene la UCD a nivel estatal es solicitar acercamiento con los candidatos cuando los tiempos electorales, así como permitan, con el fin de sumar trabajo para beneficio de este mismo sector y obtener apoyo sobre todo para el campo.