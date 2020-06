Cecyteq terminará ciclo de forma virtual

Una matrícula de 372 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq), número 12 Paso de Mata, continuarán con su formación educativa mediante plataformas digitales con la finalidad de concluir con el actual ciclo escolar 2019-2020 el próximo 10 de julio, informó el director de esta institución del nivel medio superior, Juan Carlos López Saavedra.

Tras llevar a cabo una reunión virtual, se determinó que los estudiantes continúen con su formación educativa el 1 de junio mediante plataformas digitales para evitar que acudan a las instalaciones de la escuela y se puedan presentar contagios del Covid-19, por ello la implementación de este tipo de estrategias.

Local Estudiantes del Cecyteq continúan clases en redes sociales

Mencionó que no todos los estudiantes cuentan con el acceso a plataformas digitales para continuar con su formación escolar, sin embargo, se buscará localizar a los pocos estudiantes que se encuentran en esta situación para que reciban apoyo de forma personal por parte de los docentes y puedan dar cumplimiento a sus actividades pedagógicas.

“El 1 de junio es un hecho que los alumnos no regresan a clases presenciales, siguen trabajando igual en línea por medio de plataformas digitales, los maestros a su vez manejan diferentes plataformas para impartir sus clases y asignar sus actividades, no tenemos cobertura al 100 por ciento porque tenemos alumnos que no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias pero a partir del 1 de junio se contactaran de manera presencial y hacerles una visita para rescatar el semestre de estos alumnos que no cuentan con la herramientas tecnológica”.

Expresó que asimismo se tiene previsto a partir del 1 de junio la reanudación de varias actividades en varias áreas administrativas esenciales del Cecyteq número 12 Paso de Mata, entre ellas: control escolar, servicio social, prácticas profesionales y servicio docente a fin de preparar todo lo necesario para finalizar el presente ciclo escolar.