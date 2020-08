Cerrados 10% de locales en el mercado Juárez

El secretario general del mercado Benito Juárez, Juan Ávila García precisó que el 10% de los comercios de este lugar ha optado por no reabrir durante esta época de contingencia sanitaria por Covid-19, ya que, aseguró aún hay temor de contagios sobre todo entre los grupos de mayor riesgo.

Declaró que este porcentaje pertenecen a establecimientos que eran atendidos por personas de la tercera edad, quienes han preferido mejor quedarse en sus casas y tomar otras alternativas para trabajar sin tener que exponerse a los contagios en un lugar público.

Local

“De las personas que no abren, pues a lo mejor son un 10% no es que no quieran trabajar o solo van muy esporádicamente, prefieren o mandar a sus familiares o definitivamente mantener cerrado hasta que haya mejores noticias de la pandemia, y mientras buscan otras fuentes de ingreso”.

Añadió que algunos de los comerciantes, al principio optaron por llevar los productos a domicilio, y que pocos siguieron con este esquema ante la alta demanda, otro tanto prefirió hacer ventas por redes sociales.

Local Esperan ajuste de semáforo

Ávila García lamentó que muchas de las personas que acuden al mercado a hacer sus compras, la mayoría de las ocasiones no quieren respetar las medidas de sanidad en los accesos por lo que una vez más, llamó a que sean conscientes y ayuden a este sector a mantener abiertas sus puertas.