Circular en las calles de San Juan es un riesgo, no existe señalética

Habitantes de diferentes puntos del municipio de San Juan del Río que regularmente circulan por las avenidas de mayor afluencia manifestaron su inconformidad ante lo que calificaron como una carente infraestructura vial en lugares como avenida Río Moctezuma y en diversos puntos del centro de la ciudad.

Conductores manifestaron que existe un grave riesgo al circular por Río Moctezuma, en donde no existen las líneas divisorias de los carriles de rodamiento, lo que constantemente genera confusión a los conductores, generando un grave riesgo de incidentes viales.

Mariela Ontiveros es una madre de familia que sale diariamente con destino a la primaria "Forjadores de México" para dejar a sus hijos, y relató que justo en la esquina de Río Moctezuma con Río Lerma, el paso de los vehículos ocasionó que se borraran las zonas peatonales, y que, ahora es constate que los conductores no respeten el espacio.

“Hace falta que pongan las líneas de prevención porque de por sí, cada rato hay accidentes fuertes porque no respetan la velocidad y lo mismo pasa más arriba por la UAQ, no se delimita y la verdad la gente no tiene la cultura vial de dejar pasar a las personas, es una zona de carreras este tramo”.

Señaló que, son por lo menos tres cruces a los que les urge la atención para mejorar los pasos, y que además haya oficiales de forma itinerante hagan valer los niveles de la velocidad.

Otro de los sitios donde las amas de casa mencionaron que, recurrentemente es una aventura atravesar, es en el centro de San Juan, en el cruce de Corregidora con 20 de Noviembre y Matamoros, en donde recientemente los semáforos incluso han fallado y la carga vehicular de Paso de Los Guzmán se intensifica, dejando en riesgo a quienes cruzan caminando debido a que los vehículos no respetan los cruces.

“Parece que estamos jugándonos la vida para atravesar, los autos van muy fuertes y se amarran (frenan) en esta esquina, luego los fines de semana parece carreras porque circulan enfiestados”.

Los entrevistados mencionaron que, es indispensable que, se retomen las acciones para la pinta de estos sitios, antes de que un accidente le pueda costar la vida a algún sanjuanense.