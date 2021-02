CNE en riesgo de paro

El Delegado Estatal de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Luis Enrique Jiménez González, informó que debido al freno de actividades como pláticas, cursos y talleres, a propósito del confinamiento por la pandemia de Covid-19, se han frenado las actividades que les permitían acceder a recursos económicos para mantener su operatividad, hecho que ha provocado un golpe asevero que los mantiene en riesgo de paro.

Refirió que CNE es la única corporación que se mantiene operando con personal completamente voluntario, hecho por el que reconoció la tenacidad de cada uno de sus integrantes, pero aseveró que para seguir operando son necesarios los recursos económicos para compra de combustibles, medicamentos y otros insumos.

Manifestó que ante el panorama en el que durante cerca de un año, se restringieron las actividades en las que se podían atraer recursos, los puso en una situación severa de funcionamiento, hecho por el que aseveró que se buscan alternativas para fortalecer la atracción de recursos.

“La manera de hacernos de recursos es mediante la participación de diferentes eventos en los que se pide una cooperación y eso nos sirve para mantener los insumos, y al no haber eventos, no hay recursos, no es posible sostener la operatividad, pero hemos buscado la manera de sobrellevar esta situación” comentó.

Refirió que a pesar de los problemas económicos severos que tienen actualmente, los planes y proyectos no cesan y por ello no bajan la guardia y no pierden el ánimo pues aseguró que generar en la sociedad una cultura de prevención sólida, sería un logro en beneficio de todos.