Comercio se resiste a ordenarse en Centro

Comercios de las principales calles del Centro Histórico de San Juan del Río, se resisten a trabajar en el ordenamiento de los toldos, anuncios y mercancía al exterior de los establecimientos, señaló Eduardo Prado Alcántara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad, al precisar que hay trabajos con instancias municipales para dar seguimiento a este tema.

Sostuvo que se trata de gran parte de las arterias principalmente Miguel Hidalgo Vicente Guerrero y Mariano Matamoros, razón por la que buscan que poco a poco se vaya socializando el tema de las calles despejadas como parte de las estrategias para resguardo de este perímetro.

Comentó que en ocasiones los negocios cuelgan ropa interior, artículos para celulares y otro tipo de mercancía para hacer llegar a la clientela, sin embargo, sostuvo que esta no es una opción para la imagen del comercio formal y más que nada el ordenamiento.

“Ya les hemos exigido prácticamente nosotros sin ser autoridad a los negocios que hacen su colguije ahí en las calles, que eso no está permitido, o sea legalmente hemos tenido que intervenir, cuelgan ropa interior y eso no se ve bien, está bien que sea su producto en venta, pero, no puede ser manejado de esa forma”.

Prado Alcántara indicó que, confía en que los comerciantes van a adherirse a la normativa y con ello, dar cumplimiento a lo que se establece para el caso del resguardo al patrimonio que implica esta zona del municipio, tomando en cuenta que, hace unos años se comenzó con la cuestión de respetar la gama de colores para los muros.

“Vamos a seguir trabajando de la mano con el secretario Arturo Calvario que tiene la comisión de Comercio, y también a la regidora de Desarrollo Económico, Alicia Yáñez, quien ha mostrado mucho interés para trabajar con la Canaco y con quienes vamos a tener mesas de trabajo para otros temas”.

Prado Alcántara reconoció el trabajo que se ha venido haciendo en coordinación con las organizaciones que les interesa esta zona de monumentos, y espera que los cuerdos sigan rindiendo frutos.