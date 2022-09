Concluyeron programa de Economía Circular

Se llevó a cabo la presentación de resultados del programa de Economía Circular del Estado de Querétaro de la cadena Canacintra San Juan del Río. Dentro de esta iniciativa participaron 14 empresas del municipio, quienes elaboraron proyectos para impulsar la competitividad empresarial y reducir los impactos socio-ambientales.

Durante su participación, el presidente Canacintra San juan del Río, Manuel Rivadeneyra Díaz, señaló que la industria debe de apostar por modelos sostenibles y rentables, de manera que este sector sea el canal para generar una economía sana en el país y buscar un crecimiento que no afecte los recursos naturales.

“La implementación de estos proyectos tienen beneficios de impacto económico, el aprovechamiento de residuos, ahorro de recursos y cuidado ambiental. Estoy seguro que en conjunto seguiremos colaborando como embajadores del uso eficiente y continuo de recursos, la prevención de la contaminación y la recuperación de los ecosistemas y sus servicios”, comentó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado, Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló que este tipo de proyectos permiten generar innovación en las empresas del municipio, lo que a su vez les permitirá obtener beneficios económicos a través del cuidado del medio ambiente.

“En que hoy estemos reunidos en el cierre de esta cadena de economía circular representa no solo un reconocimiento (…), si no representa un compromiso, porque así como hace 15 o 20 años hablábamos de calidad (…), hoy este tema de circularidad se va a volver igual o más importante porque no es solo para la empresa (…). Los sistemas de economía circular o la circularidad no solo tiene que ver con la empresa, sino también tiene que ver con la casa común que es el medio ambiente”, subrayó.

Dentro de este programa de Economía Circular, a lo largo de ocho sesiones, las 14 empresas participantes obtuvieron conocimientos teóricos que les permitieron la construcción un proyecto de esta materia, el cual deberá implementarse al interior de cada una de las entidades, a fin de tener un efecto inmediato y directo en el medio ambiente.