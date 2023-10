Continúa blindaje de seguridad en San Juan del Río

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia dio a conocer que, el blindaje para garantizar la seguridad de la demarcación prevalece en coordinación con las diferentes corporaciones de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior, al ser cuestionado luego de los hechos que se registraron el pasado sábado en donde, fue asesinado el dueño de la Barbacoa Santiago, en un hecho en el que hubo una intensa movilización de las áreas de los diferentes órdenes en las inmediaciones de la carretera federal 57, justo en el corredor gastronómico de Palmillas.

Añadió en que confía que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, hagan las indagaciones correspondientes para que se pueda dar con los responsables y que paguen por este hecho, al resaltar la coordinación con la Policía estatal y otras agrupaciones encargadas de la seguridad.

“Tenemos por supuesto blindado, nosotros no tenemos por qué preocuparnos sino ocuparnos, y no quedarnos cruzados de brazos, siempre hemos hecho el engranaje con los tres órdenes de gobierno, somos un modelo parte del estado de Querétaro, in modelo de blindar fronteras y de trabajar en equipo y por supuesto, reiteró, estamos siendo un tejido fuerte y solido con el ejército mexicano y Guardia Nacional”.

El alcalde mencionó que su administración participa de manera cotidiana en una mesa de trabajo para la construcción de la paz y la seguridad, en donde se afinan las estrategias para que las familias tengan tranquilidad al hacer sus actividades diarias en San Juan del Rio.

“Estamos en una mesa de trabajo todos los días, y bueno, pues ustedes pueden solicitar información ya muy detallada a las autoridades, en lo individual y competente. La seguridad está reforzada todos los días, la verdad es que trabajamos en ello”.

OPERATIVO DÍA DE MUERTOS

Cabrera Valencia refirió a propósito del cuestionamiento que no hubo un arranque oficial de operativo por Día de Muertos, que a lo largo de los siguientes días estarán desplegados los efectivos uniformados y de las diferentes corporaciones para garantizar el saldo blanco al termino de las celebraciones.