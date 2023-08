Crearán otra rampa de frenado en la México-Querétaro

La diputada local, Graciela Juárez Montes anunció la creación de una nueva rampa de emergencia para frenado en la autopista federal 57 a la altura del kilómetro 161, con la finalidad de prevenir accidentes carreteros.

En conferencia de prensa para dar a conocer su segundo informe de actividades, la legisladora queretana, aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), proyecta a mediano y largo plazo, varias acciones en dicha cinta asfáltica, entre ellos, la creación de una nueva zona de frenado en las inmediaciones de la central de autobuses, lugar en donde, afirmó que continuamente ocurren los accidentes vehiculares.

“Hay algunas otras acciones que hemos logrado a mediano y largo plazo, a mediano plazo, sería la creación de una nueva rampa justo a la altura de donde fue el último accidente de los siete o nueve tráiler que hubo, ahí se instalará una nueva rampa y otro proyecto que tiene que ver con anuncios, señalética donde se indique la velocidad permitida según la ley”.

Graciela Juárez consideró que son proyectos de gran relevancia para la autopista federal, ya que entre el tramo Palmillas-Pedro Escobedo, se han registrado accidentes vehiculares con grandes pérdidas materiales pero lamentablemente más humanas, es por ello, que dijo que fue atinada la respuesta de las autoridades federales.

“En lo particular yo soy de Pedro Escobedo y me traslado diario a la ciudad de Querétaro o aquí a San Juan del Río y siempre nos toca lo que a ustedes les ha tocado vivir, la autopista completamente cerrada, la autopista completamente parada y estas mesas interinstitucionales que se están llevando a cabo no solamente con el director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con la Guardia Nacional, ha estado presente el delegado de Gobernación en el estado y hemos logrado grandes avances”.

Aunque no precisó la fecha precisa en que se comenzarán con dichas acciones, comentó que se espera que sea lo antes posible, ya que será de gran ayuda para los conductores contar con otro espacio de emergencia para frenado, no solo el que se ubica bajando el cerro partido, a la altura del lugar conocido como trébol, sino otra opción más para prevenir accidentes.

“Lo más importante es evitar lamentablemente muertes, hemos estado de manera muy puntual en este tema porque creemos que era necesario, está el operativo Carrusel que ahora ya se lleva a cabo, el operativo Radar, la instalación de 14 lonas en diferente puntos señalando las obras que están, otro tema es que se pusiera en funcionamiento la báscula para ver dimensione y pesajes”.

Por lo anterior, la legisladora agradeció el apoyo de las diferentes instituciones para resolver este problema que continuamente ha dejado serias consecuencias, por lo que se espera contar con mejores resultados en los próximos meses.

“Otro tema que también se implementó gracias a estas reuniones fue lo de la revisión mecánica, que alrededor de 50 vehículos han sido remitidos al corralón por traer llantas lisas, renos mal, el chasis estrellado, y esto tiene que ver con los accidentes”