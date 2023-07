Crisis económica redujo número de peregrinas

La crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 trajo como consecuencia que alrededor de 5 mil mujeres no participaran este año en la peregrinación a pie de Querétaro a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, dio a conocer la presidenta de la Asociación de Peregrinas de Querétaro al Tepeyac, Gabriela Siliceo Valdespino.

Señaló que aun en el 2023 los efectos de la contingencia de Covid-19 siguen resintiéndose en la economía de las familias del país, prueba de ello es que miles de mujeres en el estado decidieron no participar en la tradicional peregrinación que se hace desde estado, esto debido a que no contaban con el dinero suficiente.

Subrayó que en 2019, año previo de la pandemia, 25 mil peregrinas queretanas caminaron al Tepeyac, mientras que este 2023, solo fueron 20 mil, observándose de esta manera una reducción importante de participantes en este evento.

“Ellas hacen un ahorro en su año para hospedaje, para su maletero, para sus alimentos; pero ellas ya traían una deuda que a lo mejor tenían la tiendita y ya no la tienen, trabajando en alguna casa y ya no es así, o sacaron algún crédito. Entonces, mencionaban que no tenían dinero, que están pagando y liquidando deudas, y que el próximo año se apuntaban. O sea, el Covid monetariamente las afectó”, comentó.

Indicó que el gasto mínimo de una peregrina en su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe es de 5 mil pesos, cifra que puede aumentar de acuerdo a los servicios de hospedaje, comidas y entre otros artículos que se adquieran. Asimismo, agregó que durante este año se notó un incremento en el precio de todos los servicios y productos que son necesarios para las peregrinas.

Asimismo, agregó que otros de los factores que influyó fue que durante las fechas en que inició la peregrinación, muchos niños aún seguían en la escuela, teniendo como consecuencia que las mujeres desistieran de ir al Tepeyac, pues tenían que atender a sus hijos. Asimismo, añadió que otras contaban con algún familiar enfermo, lo cual las obligó a quedarse en sus lugares de origen para hacerse cargo.

“Lo vi en mis campos que no se llenaban. Aproximadamente, fueron como 5 mil peregrinas las que se quedaron. Pero la mía es ama de casa, es la cabeza de la familia. Entonces, primero se quedó porque el niño estaba en la escuela y segunda es la que lleva el gasto en la familia (…). Tengo peregrinas que sí tenían las dos cosas, pero tienen al familiar enfermo. La mujer es muy diferente a cuestión del hombre, la mujer tiene más responsabilidades”, concluyó.