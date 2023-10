Crítica Memo Vega a morenistas

El diputado local del X distrito, Guillermo Vega Guerrero, criticó a los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de San Juan del Río, pues afirmó que son oportunistas, toda vez su aparición se da únicamente en tiempos electorales, olvidándose de la ciudadanía sanjuanense fuera de estas épocas.

Aseguró que algunos actores políticos de Morena, que hoy buscan una candidatura, únicamente hacen acto de presencia en las vísperas electorales. Además, dijo que estos mismos personajes hacen críticas al gobierno en turno, a pesar de que en los últimos dos años se han mantenido distantes de la ciudadanía y la realidad de San Juan del Río.

Local

“Basta ver quienes ya se empiezan a sumar de Morena, a querer, como cada 3 años, a hacerse los aparecidos, a volver a hablar de que ellos van a cambiar a San Juan y yo digo, ¿por qué se desaparecen dos años y medio siempre, y solo aparecen cuando empieza a oler a elecciones? Esa es la clase de actores. (Lo podríamos decir) por todos los de Morena, que se desaparecen, no los ves entregando ni siquiera una bolsa de dulces y ahorita llegar a hablar, a criticar al gobierno”, comentó.

Asimismo, reprochó que dichos actores no estuvieron presentes para externar su apoyo a la ciudadanía cuando se enfrentó a situaciones como la falta de quimioterapias para niños, la anulación de las escuelas de tiempo completo o el recorte a los programas para el sector del campo. En ese sentido, calificó a dichos personajes como simuladores.

“¿Por qué no han estado aquí para apoyar a los familiares que no reciben quimioterapias? ¿Por qué no estuvieron aquí para apoyar a las madres que se quedaron sin escuelas de tiempo completo? ¿Por qué no están aquí para apoyar a los hombres del campo? (…) ¿Dónde están? Entonces, la ciudadanía tiene y es, me parece muy inteligente de ya no caer en esa simulación de estos actores de cuarta, porque son de cuarta transformación”, subrayó.

Calificó a las administraciones encabezadas por Morena como mentirosas, simuladoras y corruptas; reiterando que al interior del Partido Acción Nacional (PAN) existe una unidad para hacer frente al partido guinda y evitar que gane posiciones en las elecciones del siguiente año.

Ante la migración de panistas a Morena, expresó que “cualquier persona que se va por despecho o se va por coraje o por contentillo de un partido, híjole, son muy pocos los que logran convencer de que lo hicieron por un bien mayor. La mayoría de la gente que se va de un partido, pues no la baja nadie de chaquetera”.