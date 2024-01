CTM a favor de la reducción de jornada laboral

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García dio a conocer que este organismo sindical se encuentra a favor de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, aspecto que aseguró permitirá mejorar las condiciones físicas y psicológicas de los agremiados.

Indicó que esta pretensión se busca mediante una reforma a la Ley Federal del Trabajo, misma que ha sido impulsada desde el año pasado, pero en este 2024 se retomará, por ello, afirmó que la CTM se encuentra a favor de que se concrete, para ello, apuntó que en algunos estados del país integrantes de este organismo sindical se han organizado para marchar a fin de externar su respaldo a dicha propuesta legislativa.

Local Centro de Conciliación Laboral ha recibido 17 mil 182 solicitudes

“Esas 40 horas que se están proponiendo como jornada laboral, a mí me parece que es un anhelo de los trabajadores, pero no es nuevo, en el periodo de López Portillo, la CTM ya se había pronunciado por estas 40 horas de trabajo, lamentablemente en ese sexenio pues no se dio y se olvidó, hoy se está retomando pero es algo que la CTM siempre estará apoyando”.

El líder obrero refirió que la propuesta legislativa además incluye la reducción del ISR, así como el aguinaldo de 30 días, pues aseguró que entre más ganan los agremiados, más descuento presentan en sus impuestos, por ello es que avalan la modificación al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo en aras de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Reconoció que si bien, existen empresarios inconformes por la propuesta, trae aspectos benéficos entre los trabajadores, ya que su productividad mejora cuando hay más periodos de descanso y mejor remuneración.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agregó que desde hace muchos años, la CTM se ha pronunciado a favor de mejores salarios para los trabajadores y aunque todos los años se hace un gran esfuerzo mediante el incremento a este mismo a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), es necesario que haya mejores de trabajo para los agremiados, entre ellas, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y dos días de descanso.