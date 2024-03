Cultivos mueren por el cambio climático

Los efectos del cambio climático han dejado severas secuelas en el campo, no solo de San Juan del Río, sino de la entidad y país, consideró el agricultor José de la Luz Ruiz Ramírez, tras los pocos resultados que obtiene en sus cultivos de maíz.

Aseguró que los resultados de hoy en día son distintos a los de hace una y dos décadas, periodos en los cuales los resultados del temporal eran buenos por la cantidad de grano que se daba, actualmente, comparó que es una o cuando bien les va, dos toneladas de maíz por hectárea las que obtienen dado el estrés agrícola que se presenta por la falta de lluvias.

“Hemos tenido que dejarle hasta ahí, ya en el campo no hay resultados, las lluvias se han alejado y todo es por el cambio climático, nadie quisimos hacer caso cuando nos decían que plantáramos árboles, de evitar contaminación, hoy vemos las consecuencias y es triste porque por ejemplo, los hijos de mis hijos que están viendo, un campo triste solamente”.

El campesino aseguró que él, como varios productores de Santa Lucía y de varios cultivos aledaños, ya no buscan trabajar en el campo, al considerar que es tiempo perdido y sin resultados, pues en los últimos años, aseguró que vivieron esperanzados de las lluvias sin ninguna de estas que alentará la actividad.

“Este temporal ya no es el mismo, muchos de nosotros ya no nos dedicamos al campo, yo tenía dos hectáreas y son pocas pero esas dos me daban para tener un poco de alimento para mí y mi familia, ¿hoy que tengo?, pues nada, solo vemos tristeza en el campo, por más que trabajemos, no se puede, son espacios que requieren de mucho trabajo y requieren de agua y sin agua, nos debe de quedar claro que la humanidad no vivirá”.

El productor aseguró que la zona de Santa Lucía y sus alrededores eran espacios verdes en los cuales se producía una importante cantidad de grano de temporal, hoy solo quedan los espacio solos, secos y sin mayor atracción para quienes por muchos años, aseguró que se dedicaron a la actividad agrícola.

Manifestó que las altas temperaturas han ido devastando el campo, pues consideró que las estaciones del año eran más precisas hace muchos años en el municipio, la época de calor, de lluvias y de fríos se caracterizaban adecuadamente, sin embargo, reiteró que por el cambio climático, ya ni llueve dejando pérdidas en el campo.