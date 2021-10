Denuncian mal servicio en el transporte local

Estela García Prado, usuaria del transporte público de San Juan del Río, denunció descortesías e incumplimiento de los protocolos sanitarios de la ruta número 8, luego de haber recibido este fin de semana un mal servicio por parte del operador de la prestación en horario laboral de las 18:20 horas.

Abundó que personas de la tercera edad, regularmente reciben descortesías por parte del operador identificado con el nombre de “Alberto”, quien sin contar con el Tarjetón de Identificación Oficial (TIO), realiza el cobro de mala manera por tratarse de usuarios de la tercera edad, mismos que reciben un descuento al hacer uso del sistema.

Local Calles destrozadas por grandes baches

Precisó que no es la primera vez que además de ser descortés el operador, viaja en compañía y los espacios destinados para las personas adultas son ocupadas por sus acompañantes, por lo que pidió la intervención del Instituto Queretano del Transporte (ITQ), con la finalidad de evitar que choferes sin la capacitación adecuada se encuentren al frente de un servicio del que dijo, es necesario para la gran mayoría de la población.

“Es la ruta 8 pero no son todos los operadores, solo es el señor llamado Alberto, siempre anda si cubrebocas, es muy irrespetuoso, esta ruta es la que cubre Infonavit San Isidro, San Isidro y Guitarrilla, siempre es con los de la tercera edad, diario lo uso e incluso he tratado de evitar que sea con él, pero no puedo a veces, es la unidad 17, ruta 8 y fue a las 18:20 horas cuando transitó por avenida Juárez”.

La denunciante aseguró que no es la primera vez que se presentan este tipo de actitudes con el operador de la línea de transporte público, a fin de mejorar el nivel de prestación que ofrecen entre la población, ya que se requiere del servicio sobre todo entre los integrantes de la población de la tercera edad.