Descargan estiércol, contaminan canal

Desde el año pasado se detectó que se realizaban descargas clandestinas al canal que se encuentra en las inmediaciones de la comunidad de Laguna de Lourdes, en San Juan del Río, dichas descargas aparentemente son estiércol de ganado que presuntamente provienen del establo que está instalado en la localidad, denunciaron pobladores de este lugar, quienes prefirieron el anonimato.

Indicaron que desde mediados del año pasado descubrieron que sobre este afluente de agua, a la altura de un puente vehicular que va a la comunidad de San Germán, se estaban realizando descargas de lo que parece ser estiércol, acciones que hasta el día de hoy persisten. Afirmaron que dichas descargas se dan a través de un tubo que fue colocado especialmente para dirigir este material al interior del arroyo.

Local Detectan 8 empresas con altos índices contaminantes

“Lo descubrimos hace como medio año, supongo que ya ha tener más tiempo esta situación porque, cuando lo vimos mi familia y yo, ya había mucho estiércol (…). Sinceramente, es lamentable, no es posible que estén tirando todo el estiércol en esta parte, ahorita esa parte del río está repleta de estiércol. Ahora resulta que además de todos los problemas que ha generado, el establo también cree que tiene derecho a utilizar el río como basurero para el excremento de sus animales”, comentó un vecino.

Explicaron que este canal nace de la presa Constitución 1917, en La Estancia, y desemboca en la presa de La Llave. Añadieron que el arroyó cruza por algunas otras comunidades como San Javier, San Germán, El Organal, y Nuevo San Germán.

Aseveraron que las acciones que hoy en día se están presentando en el sitio han generado un impacto negativo al medio ambiente, toda vez que antes de ello en este sitio era posible observar agua, así como algunas especies de plantas y la presencia de aves, principalmente patos y las que los lugareños conocen como garzas.

En ese sentido, detallaron que a partir de las descargas de estiércol ya no es posible avizorar este ecosistema en el sitio, pues ahora, subrayaron, solo se ven grandes cantidades de excremento de ganado. Agregaron que esta situación ha sido aprovechada por algunos pobladores, quienes han decido utilizar este sitio como basurero clandestino.

El tubo va directo al arroyo. Foto: Mario Luna | El Sol de San Juan del Río

“Antes aquí, justo en esa parte había agua, había muchas plantas, incluso se veían algunas aves y con esto que está sucediendo eso ya se acabó. Lo único que se ven son los kilos de estiércol que hay, se ha secado esta parte del río, es muy triste ver como hacen lo que quieren a costa de afectar un lugar natural”, declaró una madre de familia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, detallaron que este hecho ha sido notificado a la autoridad auxiliar. Sin embargo, afirmaron, esta no ha tomado las acciones pertinentes ni tampoco ha realizado los reportes a las instancias competentes. “Se le ha dicho muchas veces eso, lo de las moscas y los animales que tiran al aire libre, pero no hace nada. No sabemos qué pasa con él o porque no hace caso”, reclamaron.