Detectan 8 empresas con altos índices contaminantes

El Concejo Ambiental A.C. ha detectado al menos a ocho empresas en el municipio de San Juan del Río que generan un alto impacto negativo en el medio ambiente, esto por los elevados índices de contaminación atmosférica y el mal uso de químicos que utilizan, los cuales son vertidos al drenaje en las noches o en tiempos de lluvia, afirmó el presidente de dicha asociación, Manuel Ávalos Castañeda.

Aseveró que la mayoría de estas empresas se sitúan en Avenida Paseo Central, mientras que el resto se encuentran instaladas en el parque industrial de la zona oriente de municipio. Añadió que prefería omitir los nombres de dichas industrias en tanto se interponían las denuncias correspondientes ante las instancias federales encargadas de vigilar el medio ambiente.

“Son varias industrias, no voy a mencionar nombres por alguna situación que pudiera darse hasta que no esté ante las autoridades. Los puntos creo que más críticos en Avenida Central, que tenemos altos impactos de contaminación atmosférica y de calentamiento (…). Ahorita, gravemente, tenemos detectadas ocho empresas (…), algunas también son por el mal uso de sus químicos que utilizan y que son vertidos al drenaje en las noches y en los tiempos de lluvia”, comentó.

Señaló que ante esta situación, el Concejo Ambiental A.C. en las próximas semanas girará un documento a instancias federales para hacer la denuncia de estos hechos, esto con el propósito de regular estas acciones y encaminar las soluciones en las cuales e medio ambiente de San Juan del Río se vea beneficiado.

Explicó que el documente se girará al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Se va entregar un documento, para hacerlo oficial, para poder nosotros denunciar federalmente este tipo de situaciones para buscar los medios y las situaciones en las cuales San Juan del Río se vea beneficiado (…).Los vamos a dirigir a instituciones federales que les corresponde el límite de contaminación que estamos viendo. Solicitaremos que se permee y que se regularicen los índices permisibles para que podamos nosotros tener un ambiente más limpio, más fresco”, declaró.

Puntualizó que no es correcto que algunas de estas organizaciones se califiquen como empresas socialmente responsables cuando tienen un impacto negativo en el medio ambiente del municipio por la alta contaminación que generan.

“No se vale que naveguen con la bandera de empresas responsables porque no lo son. No son responsables, son responsables a su manera y no se trata de limpiar el patio de enfrente si atrás tienes un cochinero”, subrayó.