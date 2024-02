Descarta regidora morenista irse al Partido Verde

La regidora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el municipio de San Juan del Río, Rosa María Ríos García descartó la posibilidad de buscar alguna candidatura para la próxima contienda por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, aseguró que se encuentra inscrita en el proceso de elección de candidaturas a la presidencia municipal y diputaciones locales por el partido guinda, con la finalidad de ser apoyada por los morenistas y representar al instituto en las próximas elecciones.

Local Morena está por definir candidaturas en San Juan del Río

“Los resultados todavía no salen, el partido todavía no nos da los resultados, yo les quiero comentar que cuando yo decida cambiarme de partido yo lo voy a decir, los voy a convocar a ustedes y les voy a decir para que me hagan favor de comunicar mi decisión, pero la decisión que yo tenga que dar es única y exclusivamente mía, no hay nadie que va a hablar nada, ahorita estoy concentrada en trabajar y dar resultados a la gente, eso es en lo que estoy concentrada, si me inscribí como aspirante a la presidencia municipal y también me daban la oportunidad de inscribirme para la diputación local del distrito electoral 10”.

La integrante del Cabildo sanjuanense, mencionó que ella como más morenistas se encuentran a la espera de los resultados que emitirá la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), en los próximos días, con la intención de conocer quiénes serán los representantes del partido en las elecciones.

“El partido todavía no define quien es el candidato del partido, es por medio de encuestas, tengo entendido que voy arriba en las encuestas, entonces mi trabajo es el que me respalda, ahorita en este momento estoy en Morena y no pienso cambiarme de Morena, cuando yo lo haga o yo lo decida hacerlo lo voy a hacer y lo voy a hacer público”.

Por lo anterior, Ríos García dijo que seguirá trabajando a beneficio de la población mediante programas sociales que continuamente lleva a las colonias y comunidades del municipio, todo esto independientemente de los resultados que pueda emitir el partido Morena en los próximos días para la elección de sus representantes a la próxima contienda.