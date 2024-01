“Morena abre las puertas a todos”: Alejandro Pérez

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene las puertas abiertas para quien desee sumarse, afirmaron Alejandro Pérez Ibarra, secretario general del partido, y Santiago Nieto Castillo, precandidato al Senado de la República, en torno a la aspiración del panista Armando Rivera Castillejos de buscar la presidencia municipal de Querétaro.

Pérez Ibarra se dijo respetuoso de las declaraciones emitidas por militantes del partido en torno al respaldo ofrecido al exalcalde Armando Rivera, aunque subrayó que no representan el sentir de la ciudadanía.

Agregó que como dirigencia estatal buscarán que los perfiles que contiendan este año sean perfiles probados y comprometidos con la 4T; sin embargo, reconoció que si Armando Rivera cumple con los principios del partido y, lo determina la comisión nacional de elecciones, podrá someterse al escrutinio.

“Las voces y expresiones de un fundador, porque en realidad era un fundador de Morena, me parece que no es la voz generalizada del sentir de la ciudadanía ya que, obviamente, este personaje, el expresidente municipal Armando Rivera, si bien es cierto tiene una trayectoria; sin embargo, nosotros en Morena y en la dirigencia vamos a buscar que sean perfiles probados, que estén comprometidos con la Cuarta Transformación”, mencionó.

Abundó que no permitirán que las personas se acerquen al partido solo por el interés de tener una candidatura y calificó como un acto de incongruencia el hecho de que Armando Rivera no renuncie a su militancia al PAN y busque una candidatura. Incluso, señaló que Armando Rivera no ha tenido la cortesía de acercarse con la dirigencia o con el partido de manera general.

“Es importante verificar que si efectivamente no ha renunciado a su militancia en Acción Nacional me parece un acto de incongruencia. El hecho de haberse registrado no garantiza que vaya a aparecer dentro de las encuestas, ni garantiza que vaya a ser el candidato”, puntualizó.

En tanto, Santiago Nieto Castillo, precandidato al Senado de la República, consideró que todas las personas que acepten los principios de la Cuarta Transformación son bienvenidos en Morena, conforme lo ha señalado la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.

“Mi posición ha sido muy clara, en esta mesa cabemos todos, lo dijo la doctora, todos los expriistas y expanistas de buena voluntad que acepten los principios de la Cuarta Transformación son bienvenidos”, dijo.