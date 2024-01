Santiago Nieto reta a Fiscal por huachitúneles

El precandidato al Senado por Querétaro por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto Castillo, retó al Fiscal queretano, señalando que mientras en el estado de Hidalgo se logró el aseguramiento de 11 huachitúneles en los últimos meses, en Querétaro no ha ocurrido lo mismo.

Aludiendo a Alejandro Echeverría, dijo que “valore que el ocultar la información y el negar que existan estos fenómenos delictivos no le sirve a la ciudadanía”.

En conferencia de prensa para concluir con sus labores de precampaña, el sanjuanense afirmó que durante su labor como encargado de la seguridad en el estado de Hidalgo, logró combatir el huachicoleo, toda vez que se logró el aseguramiento de dos millones 400 mil litros de hidrocarburo, acción que afirmó no ha pasado en el estado queretano.

“Lo que quisiéramos, es que el estado de Querétaro participará en ese combate, que es lo que no tenemos, y ¿a qué me refiero?, a mí me tocó en Hidalgo descubrir 11 huachitúneles, ¿cuántos a descuidero el Fiscal de Querétaro?, se quejaban de que estaba haciendo el Fiscal de Hidalgo proselitismo en Querétaro, no es mi culpa que el Fiscal de Querétaro no lo quieran ni en su casa”, señaló.

Advirtió que de no implementarse acciones contundentes y de combate frontal a este tipo de hechos delictivos, se corre el riesgo de que la entidad queretana viva lo que se tiene en Celaya. Por eso, aseguró que es necesario mejorar las estrategias de seguridad en San Juan del Río y Corregidora.

"Debo decir un planteamiento muy claro, en Hidalgo tuve la oportunidad de trabajar 16 meses y logré asegurar dos millones 400 mil litros de hidrocarburo, ¿cuántos ha asegurado la Fiscalía de Querétaro?, no se trata de un compromiso, nosotros tenemos un compromiso con el presidente López Obrador para acabar con el huachicol en el país".

Por lo anterior, aseguró que es necesario mejorar el plan de seguridad en el estado, con el fin de tener mejores resultados, como los que se comenzaron a registrar en el estado circunvecino de Hidalgo.

De esta manera es como el precandidato aseguró que al interior del partido se cuenta con unidad y trabajo coordinado con la intención de elegir a los mejores perfiles que representen a la Cuarta Transformación en los próximos meses.