Van tras organizadores de encuestas

El secretario general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el estado, Israel Alejandro Pérez Ibarra advirtió de posibles sanciones para aquellos morenistas que hayan incurrido en llevar a cabo encuestas públicas este fin de semana en distintos puntos de la entidad, entre ellos, el municipio de San Juan del Río.

Lo anterior, tras asegurar que en medio de un proceso interno para elegir a quienes estarán abanderando el proyecto de la Cuarta Transformación, se llevaron a cabo algunas encuestas públicas de los precandidatos no solo de este partido político sino de la oposición, situación que desaprobó, al considerar que con ello se vulnera el proceso no solo del partido guinda sino electoral.

Local Alistan resultados de las encuestas morenistas

“Desconozco quienes hayan organizado, sin embargo, si son militantes y son conocedores de la convocatoria, me parece que son un error, porque lo único que hace es confusión, generar caos y creo que no suma a este proceso interno que es un proceso democrático, es un proceso en el cual pues está determinado el lineamiento de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer y pues esto vulnera la integridad, incluso podría caer en un delito de protección de datos personales, no sé si los aspirantes autorizaron poner su foto y nombre en estas lonas, entonces tenemos que respetar, porque no solo es el proceso interno sino hay una convocatoria de un proceso constitucional que ya está en marcha”.

Ante este tipo de hechos, el morenista aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la instancia encargada de actuar en consecuencia y en dado caso de que hayan sido militantes del partido los que realizaron este tipo de hechos, emitir algunas posibles sanciones por vulnerar insistió, no solo el proceso interno sino el constitucional.

“Nosotros desde la dirigencia estatal de Morena nos deslindamos de la actividad que se llevó a cabo este domingo en algunas plazas públicas de diversos municipios en las cuales mediante unas lonas pusieron una votación abierta con ciertos personajes, esto me parece que violenta pues lo que estipula la convocatoria que la Comisión Nacional de Elecciones ha publicado y en este sentido exhortamos a todos los militantes, a todos los aspirantes que se han registrado en este proceso interno a que respeten la convocatoria, hoy creo que llevamos un proceso que se ha llevado todo en orden, estamos en espera de que determine la Comisión Nacional de Elecciones el dictamen de este proceso y en este sentido nos deslindamos como Morena de esta actividad”, finalizó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo