Descarta Rosa María fortalecer su seguridad

La candidata al Ayuntamiento de San Juan del Río por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Rosa María Ríos García, descartó el incremento de seguridad privada para ella y para su equipo de campaña los días restantes de proselitismo, luego de los hechos ocurridos en la comunidad de La Valla el fin de semana, lugar al que no descartó efectuar nuevamente otra visita.

Informó que Morena interpondría la denuncia correspondiente de los hechos ocurridos en la comunidad de La Valla y aunque hasta el momento desconoce los motivos por el cual inició la riña, afirmó que se contaba con la anuencia de la autoridad auxiliar para desarrollar el mitin, para ello, exhibió el permiso del delegado del lugar.

Local

“Morena a nivel estatal ya hizo su denuncia y si van a actuar hasta que se deslinden la responsabilidad de quien sea responsable, si la ciudadanía de La Valla me vuelve a pedir que vaya, volveré a ir, esto no me amedrenta, estoy tranquila, si fuimos a La Valla fue porque la ciudadanía pidió que fuéramos, no voy a contratar más seguridad, me siento segura, siento que la ciudadanía me está acogiendo bien y que tiene esperanzas de que llegue alguien con mis características, no tengo por qué cuidarme”.

La candidata dejó en claro que en ningún momento hubo acarreo de personas al lugar, toda vez que se trató de una visita hecha a petición de los habitantes, quienes, dijo, mostraron interés por conocer las propuestas y proyectos políticos de las candidatas de Morena, por tal motivo continuará efectuando visitas en todo el municipio a fin de dar a conocer sus propuestas políticas.

Finalmente dijo que es la primera ocasión en que se registran este tipo de hechos de violencia durante el desarrollo de un evento de Morena en lo que va de las campañas electorales, por lo que confió en que los demás eventos transcurran tranquila y pacíficamente en beneficio de la población.