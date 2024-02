Descarta Salud brote de Covid-19, en Querétaro

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado, aclaró que el 50% de ocupación de camas destinadas a la hospitalización por Covid-19 no se traduce en una cifra significativa. Explicó que, en el IMSS, donde hay aproximadamente cuatro o cinco camas, si dos están ocupadas, se alcanza ese porcentaje.

Pérez Rendón enfatizó la importancia de no generar alarma, pero sí de mantener la precaución en las medidas preventivas, aclarando el 50% de ocupación de camas en el Hospital Regional 2, en el municipio de El Marqués, que reportó el IMSS.

"Este porcentaje de ocupación es sobre un número limitado de camas. Ahorita no sé cuántas tenga dispuestas el IMSS, pero por darte un dato, hace más o menos 15 días reportaba cero camas dispuestas y cero pacientes hospitalizados, pues ahora seguramente tendrá cuatro o cinco camas y de esas están ocupadas dos, por eso aparece el 50%, o incluso en algún momento llegue a parecer que estamos al 100%".

En cuanto a los hospitales de la secretaría, Pérez Rendón indicó que no tienen pacientes hospitalizados por Covid-19. Aclaró que han ingresado personas con enfermedad respiratoria grave que requiere hospitalización, pero al realizar la prueba no se ha diagnosticado Covid-19.

Hizo hincapié en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de estar alerta y no bajar la guardia, ya que otras enfermedades respiratorias podrían ser igualmente graves.

"En el caso de los hospitales de la secretaría no tenemos pacientes, se han ingresado personas con enfermedad respiratoria grave que requieren hospitalización, pero al hacer la prueba no hay diagnóstico de Covid-19, sin embargo, han visto las notas que han circulado por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde nos invita a reforzar, estar atentos, a no bajar la guardia".

Respecto a la vacunación, Pérez Rendón informó que hasta el momento, el área de vacunación solo ha reportado la disponibilidad de la vacuna Abdala, ofreciéndola como refuerzo a quienes deseen aplicársela. Aunque lamentó la falta de una demanda significativa de Abdala, señaló que la vacuna está disponible para quien la solicite, sin la limitante de juntar un número específico de pacientes.

En cuanto a la vacuna contra la influenza, la Secretaría de Salud mencionó que están avanzando, con un corte de la semana pasada mostrando un progreso superior al 83% en las dosis aplicadas.