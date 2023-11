Descarta Santiago Nieto separarse de su cargo

El aspirante al senado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto Castillo descartó separarse de sus funciones frente a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo para continuar con sus pretensiones políticas rumbo al 2024.

Al respecto, aseguró que en días pasados expuso al gobernador del estado hidalguense, Julio Menchaca Salazar el tema y como no existe la obligatoriedad de dejar sus funciones, se acordó que se mantendrá al frente de la dependencia procuradora de justicia hasta más adelante.

“Con el gobernador Julio Menchaca, lo platique con él respecto a la convocatoria no me exige que me separe del cargo y seguiré durante algún tiempo viniendo sábados y domingos en términos de la normatividad electoral, al momento es lo que he platicado con el gobernador Julio, él me ha pedido que me mantenga en el cargo y yo soy respetuoso de la normatividad electoral, seguiremos así y tendré mayor presencia”.

Por lo anterior, aseguró que los días sábados y domingos realizará visitas en los distintos municipios del estado de Querétaro, con la intención de dar a conocer sus proyectos y aspiraciones políticas en aras de ser el abanderado por el partido guinda al senado de la República.

Mencionó que sus distintas actividades estarán apegadas a la normatividad electoral como conducirse con legalidad, inclusión y tolerancia en el marco de las elecciones 2023-2024 como lo ha solicitado el Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que este 20 de noviembre inician las precampañas para la renovación de la presidencia, el senado y la cámara de Diputados.

En términos electorales, aseguró que el 18 de enero de 2024 concluirán las precampañas, es por ello, que en este sentido, aprovechará para continuar con sus visitas municipales los fines de semana para concretar sus proyectos políticos.

Durante el periodo de precampañas, el INE establece distintos procedimientos para dar certeza al proceso electoral, hacer posible la competencia equitativa y por lo tanto, dar paso al voto libre e informado de toda la ciudadanía, por ello, a partir de este lunes, comenzó el periodo de precampañas.