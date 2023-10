Descartan afectación en pago de nómina de magisterio

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), descartó algún tipo de afectación en el pago de los tres mil 455 docentes dado que la migración de la nómina del magisterio al banco Banbajio cuenta con cajeros de la multired derivado de los convenios que se tiene con centros bancarios como; Scotiabank, HSBC, Inbursa, Banco Azteca, Bancoppel, Banregio, así como Mifel.

Derivado de la manifestación pacífica que se ha llevado a cabo por parte de algunos docentes en la capital queretana por el cambio de la nómina a banco Banbajio, la institución estatal dio a conocer a través de un comunicado que esta migración de la nómina de los trabajadores de la educación, se realizó con el propósito de ofrecer mejores condiciones y servicios financieros de las que al día de hoy cuentan con sus actuales bancos, salvaguardando sus derechos laborales.

La USEBEQ afirmó que si bien, el trabajador no encuentra algún beneficio con el cambio, tendrá la libertad de cambiarse al banco de su preferencia con el apoyo y la asesoría de Banbajío, pues “las condiciones que se han brindado a la USEBEQ en favor de sus trabajadores por parte del banco son las mejores en la institución, no obstante, los trabajadores no encuentra beneficiados podrán cambiarse al banco de su preferencia”.

Destacó que la dependencia siempre ha dado la certeza a sus trabajadores en el pago de la nómina, para tal efecto este organismo ha cumplido con las diversas disposiciones legales y laborales por medio de las cuales se obliga a pagar de manera quincenal, como lo ha venido haciendo a través de los años, el sueldo correspondiente a sus trabajadoras y trabajadores.

“Banbajío es uno de los cinco bancos más importantes de México y que cuenta con la mayor cobertura a nivel nacional con más de 15 mil cajeros automáticos, en el estado dispone de 15 sucursales y 350 cajeros automáticos, entre los propios y los cajeros de multired, también, se beneficia de forma particular a los trabajadores de la educación al poder hacer sus retiros y depósitos de igual manera sin cobro de comisión en 247 puntos adicionales en el estado, a través de instituciones comerciales o financieras como son las 190 farmacias Guadalajara y las financieras para el Bienestar, con las que Banbajío tiene convenio”.

Por lo anterior, destacó que con Banbajío, los trabajadores de la educación podrán mantener condiciones similares y más altas de las que tenían contratadas con los otros bancos, resaltando que los servicios que ofrece esta institución se encuentran dentro de los mejor evaluados como entidad financiera.