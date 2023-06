Descartan aumento en menús de restaurantes de San Juan del Río

Debido a que se ha percibido un notable incremento en cuanto a el costo de los productos de la canasta básica, por el momento descartan aumentos en los menús que se ofrecen principalmente en los restaurantes de San Juan del Río, así lo dio a conocer Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de restaurantes en la demarcación.

Y es que precisó que, por el momento, en este periodo del año, no es una alternativa subir el precio de lo que se ofrece en cuanto a los alimentos, sobre todo porque la economía continúa lastimada y esto representaría ventas aún más bajas para el comercio de comida.

Declaró que los comerciantes saben que deben aguantarse por el momento y tal vez hacer algunos ajustes en cuanto a la cantidad de comida que realizan día con día con el objetivo de economizar, pero también porque las altas temperaturas, ocasionan la descomposición más rápida de los alimentos.

“En este periodo del año, no sería prudente, porque no sería rentable para nadie, de por si la situación económica no ha sido nada nada buena, y si le subimos a los menús, creo que sería un error que no va. Hay una estrategia de aguantes, hay momentos claves donde se puede aumentar el precio de la carta y ahora no es el idóneo”.

El empresario dijo que, puntualmente hay temporadas en los que se vale el aumento de la carta, ya sea en las bebidas o bien, en lo que tiene que ver los alimentos, y esto podría ser cuando hay más demanda en los restaurantes, por ejemplo, en septiembre o las comidas de fin de año.

