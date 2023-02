Descartan riesgo por presencia de murciélagos en primaria "Mártir de Chihuahua"

Descartan riesgos por presencia de murciélagos en la escuela primaria “Mártir de Chihuahua”, ubicada en el centro de la ciudad de San Juan del Río, tras llevar a cabo inspección para determinar la especie y las condiciones en las que se encuentra.

A través de un comunicado, el gobierno municipal dio a conocer que personal de la coordinación Técnica de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizó una visita, en conjunto con Protección Civil sanjuanense, a la escuela, donde localizaron un grupo de murciélagos en la parte alta del techo, entre las vigas de la construcción.

Local Buscarán reubicar nido de murciélagos de escuela primaria

Durante la visita, Martha Sandra Cruz Pérez y Rafael Ernesto Porras Trejo, integrantes de la coordinación Técnica de Protección Civil de la universidad, llevaron a cabo la inspección para determinar la especie, condiciones y si existe algún riesgo para la población de la institución educativa.

“Estos animales no ponen en riesgo a los niños. Lo que tenemos que hacer es un trabajo de educación ambiental, para que los niños aprendan a convivir con la fauna de la zona; es decir, si yo no los agarro, ellos no me hacen nada; entonces, como yo no soy parte de su cadena alimenticia, ellos no van a tener la necesidad de bajar y morderme”, refirió Martha Sandra Cruz.

Abundó en que se encontraron "un aproximado de 10 murciélagos, pertenecen a la especie tadarida brasilienses; tomamos uno, lo determinamos y lo liberamos, esto dado que son especies que están protegidas por la Ley. (…) Es una especie insectívora, ¿eso qué significa? Que se alimenta de insectos. Es una especie importante para el medio ambiente, si nosotros los matamos, lo que vamos a tener ahora es una plaga de mosquitos, de palomillas y demás, que es de lo que estos animalitos se alimentan; debido a su alimentación, muy difícilmente van a tener contacto con el humano, una interacción negativa que llegara a que hubiese una mordida”.

Cabe señalar que la UAQ llevará a cabo pláticas informativas con madres y padres de familia, alumnos y docentes, para generar conciencia ambiental y de conservación de esta especie, que no representa ningún peligro para la comunidad de la primaria Mártir de Chihuahua.