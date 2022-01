Descenso de ventas en arranque de año

Después de que diciembre trajera buena derrama económica, enero y febrero serán los meses más difíciles, expresaron comerciantes de Pedro Escobedo. Expresaron que poco a poco se están recuperando de la fuerte crisis que les dejo la pandemia, pero inclusive algunos de ellos piensan cerrar sus negocios si en los primeros meses de este año no ven ganancias.

Unos de los giros más afectados fue el de venta de ropa, tras ser uno de los sectores no fundamentales, algunos tuvieron que cerrar o vender a puerta cerrada, otros tantos hicieron uso de la tecnología y se promocionaron por vía de redes sociales, quienes aseguran que fue uno de sus métodos de supervivencia más fuerte.

Margarita Zúñiga Velázquez, cuenta con su negocio de ropa desde hace tres años en la Avenida Cuauhtémoc en el Centro del municipio. declaró su gran preocupación que tiene para el primer bimestre del año, ya que aseguró que son los meses más difíciles, porque las ventas bajan considerablemente, y en ocasiones no llegan ni a cubrir los gastos de renta o servicios del local.

“Me veo muy afectada porque yo no vivo cerca de mi local, tengo que pagar pasajes, comida, servicios como el internet, además de la renta, hay ocasiones en las que las ventas son muy escasas y no me alcanza ni para el pago de la renta, mucho menos me quedan ganancias, hay ocasiones en las que he pensado cerrar, si la situación no mejora. El mes de diciembre fue bueno, pero lo que obtuvimos de ahí, fue para recupéranos de lo perdido de los meses anteriores” argumentó

Sostuvo que es poca la ayuda que recibe del municipio, “ellos me han ayudado con facilitarme y guiarme en los tramites que necesito, pero nada más. Sería muy bueno que tuviéramos más comunicación y un acercamiento, no solo soy yo, están también los comerciantes de comida, los de mueblerías, florerías y otros más, somos muchos los que estamos en la misma situación, finalizó la comerciante.