Detendrían siembra de girasol en municipio 

Si la sequía continúa, la siembra de girasol que se tenía programa en 200 hectáreas de San Juan del Río se suspendería definitivamente, lo cual generaría un impacto negativo a la economía de los productores, toda vez que los campos con esta flor se habían convertido en un atractivo del municipio, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la demarcación, Roberto Jiménez Salinas.

Señaló que el año pasado fueron 100 hectáreas de distintas comunidades las que se sembraron con girasol. Sin embargo, debido al éxito que tuvieron estos sembradíos, los productores solicitaron ampliar la superficie. Explicó que los campos de girasol se convirtieron una atracción turística de San Juan del Río, pues fueron muchos los visitantes que acudieron a estos sitios, ya sea para realizar caminatas o hacer sesiones de foto.

Local Sequía “golpea” al sector agrícola

“Vemos muy complicado el escenario. Tan es así que las 200 hectáreas que teníamos programadas para la siembra de girasol también están detenidas, ya que no se nos garantiza que esto pudiera ser viable. Es muy buena la cosecha, eso ya lo hemos comprobado, pero tampoco podemos arriesgar a los productores a hacer esto”, comentó.

Indicó que si las condiciones no mejoran, no se sembrará el girasol y se daría paso a que los productores cultiven alguna otra planta. Detalló que la decisión se tomará durante los primeros días de agosto, periodo donde se evaluará el escenario para saber si es viable continuar con el programa o definitivamente se desistiría, a sabiendas de todas las implicaciones que conllevaría.

Agregó que algunos productores señalaron que obtuvieron beneficios económicos considerables a raíz de las visitas de turistas a la zona de los sembradíos de girasoles. Dijo que muchos de ellos aprovecharon para vender algunos alimentos, lo cual les resultó un éxito. Asimismo, refirió que algunas comunidades que sembraron el año pasado girasol fueron Arcila, Cazadero, Santa Lucía, Tunamanza y Perales.

“Si vemos que las condiciones no son adecuadas para la siembra, no se van a sembrar. Estaríamos viendo los primeros días de agosto. Si en agosto vemos que los pronósticos no son buenos, se echaría el programa a un lado y continuaríamos con los otros, el de avena, por ejemplo, en este caso”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, recordó que el cultivo de girasol derivó del programa de siembra de productos alternativos, el cual tiene como objetivo que los productores no se limiten a cosechas únicamente maíz y frijol, como ha sido tradicionalmente, sino que tengan otras opciones que les pueden resultan más redituables. Añadió que se escogió el girasol porque es una planta que puede resistir bajas temperaturas.