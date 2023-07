Animalistas del municipio de San Juan del Río, pidieron a la población evitar el abandono y maltrato animal, pues citaron que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), siete de cada 10 perros en el mundo, no tienen un hogar, por lo que no descartaron que estas cifras se encuentren en la localidad, tras estimar que hay un poco más de 80 mil perros y gatos en situación de calle.

En el marco del Día Mundial del Perro, Paola Guevara Mondragón y Mónica Rodríguez Rodríguez, integrantes del Escuadrón Mascota SJR A.C., refirieron que en el municipio se tiene un grave problema de maltrato animal y abandono de perros en la calle, situación que consideraron grave, pues dijeron que por más esfuerzos que se hagan para controlar la sobrepoblación de estos animales, sin recursos suficientes, ni el apoyo de los gobiernos en sus tres órdenes, no se podrá lograr.

En el caso de esta agrupación, se realizan jornadas de esterilización gratuitas, pero además, se lleva alimento a los perros comunitarios, pues explicaron que estos, son aquellos, que previamente fueron esterilizados, vacunados y desparasitados y que están identificados para ser apoyados por las agrupaciones animalistas.

Actualmente la organización cuenta con 53 perros que buscan ser colocados en un hogar en donde les den una mejor calidad de vida, pues si bien, están a resguardo en el Santuario Animal, dijo que es necesario que encuentren adoptantes para continuar ayudando a los que más lo necesitan.

“El llamado es a que esos perritos callejeritos que llegaron por un mal humano o una mala familia, que sean ayudados, la gente puede ayudar con una esterilización o dándoles la oportunidad de ser vacunados una vez al año, esos propietarios que no tienen en compromiso de tener un perro en sana tenencia buscarles un hogar responsable, no generar desinterés, porque es un maltrato tenerlo en el techo, echarlo a la calle, o amarrarlo, si no tienen presupuesto para tener un perro, que no lo tengan y los den en adopción”.

Dijeron que en el municipio, han identificado colonias y comunidades en donde el problema de animales en situación de calle es alarmante, por ello, pidieron a la población atender los llamados de las agrupaciones animales para participar en las jornadas de esterilización, ya que es una de las medidas para evitar la propagación de animales sin hogar.