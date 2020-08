DIF municipal de San Juan da continuidad a entrega de apoyos

El Sistema Municipal DIF continúa con la entrega de apoyos de programas asistenciales, para lo cual privilegia la programación de dichas entregas a través de citas, a efecto de evitar aglomeraciones, detalló la directora del organismo descentralizado, Norma Angélica Díaz Martínez.

Dijo que a pesar de la pandemia por Covid-19, dan seguimiento a los programas asistenciales, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria, con la finalidad de cuidar al personal del organismo, así como a los beneficiarios.

“Lo que estamos haciendo es citar a cierto número de personas diario, para que no se congreguen todos aquí. Tenemos filtros, tomamos temperatura, no dejamos ingresar a personas que no traigan cubre bocas, si alguna persona llega a presentar temperatura se le pide que se atienda y regrese a casa para no exponer al personal que aquí labora, como a los beneficiarios”.

Díaz Martínez destacó que el DIF requiere ofrecer atención presencial en la mayoría de los servicios, por lo que no han suspendido actividades en algunas áreas.

“Todo lo que DIF municipal ofrece no se puede atender vía telefónica, están los casos de la Procuraduría del Menor y la Familia, están los aparatos funcionales y todo lo que son despensas, pañales, que ya se tiene una agenda y tienen que acudir a nosotros”.

Recordó que hay otras dependencias del DIF que suspendieron sus actividades, pero porque se trabaja con sectores vulnerables y con grupos de personas en un mismo espacio.