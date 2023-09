Diputada se apunta para comisión del 2024

La diputada local del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y actual presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, Graciela Juárez Montes no descartó contender por alguno de los cargos que estarán en juego en Pedro Escobedo en las elecciones del 2024. Inclusive, dijo que podría apuntarse para buscar la Presidencia Municipal de esta demarcación.

En entrevista, dijo que aunque hoy preside la Mesa Directiva del Congreso Local, al acercarse los tiempos que marca la Ley estará levantando la mano al interior de su partido político para buscar contender por alguno de los cargos y con ello, aparecer en la boleta de los comicios del siguiente año, donde a nivel estatal se renovarán las 18 presidencias municipales y los legisladores locales.

Local Reconocen al PREP queretano por confiable

“Creo que es una oportunidad que hoy la oposición me dio, que los compañeros, diputados y diputadas me dieron y que hoy más que nunca, pues yo creo que en principio a esa confianza, pues es dar resultados ahí. Terminando esa responsabilidad y acercando los tiempos políticos, por supuesto que estaremos levantando la mano. Dicen que el que suspira, aspira. Entonces, tampoco me descarto”, comentó.

Refirió que por el momento aún no se define el cargo por el que contendría, no obstante, no descartó que pueda buscar nuevamente la diputación local o la alcaldía escobedense. Juárez Montes fue elegida como presidenta municipal de Pedro Escobedo para el periodo 2012-2015. Sin embargo, en agosto de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución inmediata de la alcaldesa, así como de su tesorera, Aideé Verónica Corona García, por desacatar la resolución de un juez federal.

En 2021 llegó al Congreso Local a través de una diputación plurinominal. También, se ha desempeñado como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro.

Asimismo, mencionó que aunque tiene aspiraciones políticas para el 2024, lo más importante para ella en estos momentos es cumplir con la responsabilidad que tiene como presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura. Además, calificó como irresponsable pensar en el proceso electoral mientras su trabajo hoy por hoy debe centrarse en el Congreso Local.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo creo que ahorita lo más importante es cumplir con la responsabilidad que tengo como presidenta de la Mesa Directiva. Creo que sería una irresponsabilidad estar pensando en otra responsabilidad mientras no termino de cumplir la que el día de hoy tengo”, subrayó.