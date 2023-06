Donar sangre puede salvar varias vidas

A propósito del día mundial de donación de sangre que se celebró el pasado 14 de junio, en México esta actividad está en severa crisis, y San Juan del Río no es la excepción, pues como lo reveló en entrevista Brenda Beatriz Bucio, quien es la titular del Centro de Colecta y Servicio de Transfusión del Hospital General, en el municipio indicó que solo tiene cuatro voluntarios al mes.

Nos comentó que la donación de sangre se sigue realizando, pero está sometida a diversos factores, entre ellos nos encontramos con aquella que es cuando el paciente sufrió un accidente y la requirió de manera urgente, otro es cuando está programado a una cirugía, es ahí donde viene el filtro en el cual muchas personas no son aceptadas por diversos factores.

“La donación de sangre es una actividad que se hace de tres formas: de manera voluntaria, de reposición y programada, la programada tiene que ver con aquella que se aplicará a un familiar que será intervenido quirúrgicamente, la de reposición es cuando alguien la utilizó de emergencia y la voluntaria es cuando alguien lo quiere hacer por voluntad propia”, comentó la galena Brenda.

Habló sobre los tatuajes y como estos ya no son un pretexto para ser excluido de la donación, luego de un tiempo que se han puesto, la persona ya puede donar sangre, solo es cuestión de hacerlo al dejar pasar un año, incluye el tatuado de ceja.

“Son varios tipos de donación de sangre son tecnicismos, pero lo que queremos ahorita es fomentar la donación voluntaria hoy tengo tiempo hoy soy sano mañana solo Dios sabe si me vuelvo diabético hipertenso, que se yo y ya no pueda donar”, dijo la doctora.

Solo hay un voluntario a la semana / Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

Algunos de los requisitos es tres días antes no ingerir bebidas alcohólicas, nada de medicamentos una semana antes, tener un ayuno de entre ocho y diez horas, de preferencia ingerir alimentos sin grasa en la cena previa a la donación, no haber recibido una cirugía u operación en los últimos seis meses, que no tenga una enfermedad de base.

En los hospitales se ven filas enormes de gente que acude a donar, pero no lo hacen de manera voluntaria, por ello llamó a hacerlo de manera voluntaria cuando se tenga oportunidad y se esté sano.

Por otro lado, Juan Sánchez, quien estaba formado en la fila para donar sangre habló sobre la importancia de realizar esta actividad: “Principalmente contribuimos a ayudar a los pacientes o comúnmente venimos para ayudar a los pacientes que requieren alguna cirugía, es mejor donar sangre en cuestión de manera voluntaria pues hay muchas personas que necesitan sangre para algún accidente alguna cirugía”.

Toda la sangre es analizada / Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

Por otro lado el ciudadano Luis Sánchez, habló sobre lo relevante que sería transmitir este tipo de situaciones a las nuevas generaciones: “Me parece que si es necesaria es una de las cosas que deberíamos de fomentar en las generaciones nuevas, porque tanto la donación de órganos la donación de sangre todo lo que sea donar para salvar vidas creo que es parte esencial de una sociedad que colabora”, concluyó.

La puerta está abierta en el Hospital General de San Juan del Río, donde todo un equipo de profesionales estará listo para recibirlo en su donación de sangre, pues para que esperar a que se necesite de manera urgente.