Emplean ladrilleras combustible alternativo

En una prueba piloto, al menos 10 productores de ladrillos de San Juan del Río y Tequisquiapan se encuentran trabajando con el combustible alternativo a base de lodos industriales que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con la empresa Cartones Ponderosa, impulsa para reducir los índices contaminantes que producen los hornos empleados en este sector, dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Detalló que este combustible alternativo ya se distribuyó a algunas ladrilleras, las cuales se encuentran trabajando con él en un periodo de prueba. Añadió que durante estos ejercicios piloto se ha notado que dicho combustible obtienen buenos resultados, de manera que podría ser opción factible para los productores, y así eliminar los combustibles contaminantes que generalmente se emplean en esta actividad.

“Estamos diseñando, estamos innovando y estamos buscando opciones diferentes (…). (El combustible alternativo) ya está distribuido de manera preliminar en unos hornos pilotos. Creo que son 10 hornos los que están trabajando de esta manera y por eso se ha notado que puede ser una opción factible. El tema es lo adopten los productores de ladrillo”, comentó.

Recordó que la creación de este combustible alternativo se dio a partir de un proyecto entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Cartones Ponderosa, donde se aprovechan los residuos industriales que genera dicha empresa para transfórmalos en un combustible que no sea contaminante.

Dijo que además de estas ventajas, este insumo también traería beneficios a la salud de los productores, pues ya no se expondrían a los vapores producidos por plásticos, llantas y otros materiales, los cuales resultan tóxicos.

“En colaboración con Cartones Ponderosa y como parte de estas estrategias de des carbonización es que estamos desarrollando un combustible que genere el mismo poder calórico, pero no generé tantas emisiones de CO2, que no genere tantos vapores tóxicos para ellos (…). Tuvimos una reunión con el presidente municipal de San Juan del Río y Tequisquiapan, que son los principales municipios donde se encuentran estas ladrilleras, y existe el compromiso de los municipios en apoyarnos para la distribución”, mencionó.

Asimismo, detalló que con esta iniciativa se está trabajando para mejorar los procesos de los productores de ladrillos, a fin de que no continúen con prácticas que tienen un impacto negativo en el medio ambiente y en su salud.

“No queremos y no pretendemos quitarle el oficio a nadie. Hay empresas, hay personas que se dedican a ser ladrilleros y que es su oficio, su modo de vida y que no queremos afectarlos. Al contrario, queremos darles herramientas para que su actividad económica no les afecte a la salud, porque finalmente los principales afectados son los ladrilleros que todo el tiempo están respirando los vapores que genera la quema de plástico que es su principal combustible”, concluyó.